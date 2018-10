Troben morts una dona de 85 anys i el seu fill de 56 en un domicili de Sabadell

Un home de 56 anys i la seva mare de 86 i dependent, han aparegut morts en el seu domicili, al barri de La Roureda de Sabadell. Segons ha avançat la Cadena Ser i ha pogut confirmar l'ACN, la Policia Local i els Bombers de la Generalitat van trobar els cossos sense vida de tots dos dimecres al migdia.

Fonts policials han indicat que van rebre un avís en què diversos veïns alertaven d'una forta pudor que sortia de l'habitatge ubicat al número 2 del carrer Toses de la població. En arribar, els agents van localitzar les dues víctimes.

Els agents de la policia científica dels Mossos d'Esquadra que van intervenir no van detectar indicis de criminalitat en els cossos. Tot apunta que el fill hauria perdut la vida per causes naturals i la dona per inanició. En els propers dies es duran a terme les autòpsies.