Troben nicotina en l'aire de més del 40% d'accessos a escoles i parcs infantils

Les portes de les escoles i els parcs infantils no són espais lliures de tabac. Un estudi ha trobat nicotina ambiental provinent del fum del tabac en el 46% dels accessos a escoles i al 41% de parcs infantils de ciutats d'onze països europeus, entre les quals Barcelona. Segons aquesta investigació coordinada per membres de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), es detecta la presència de burilles en quasi un 60% dels parcs infantils i en un 75% de les entrades d’escoles. En un de cada cinc parcs hi havia alguna persona fumant dins l'àrea de joc, i es van observar més persones fumant en escoles de barris de nivell socioeconòmic més desfavorit que en les de barris de nivell socioeconòmic més afavorit (53% vs. 32%).



De l'estudi que ha presentat aquest dilluns l'ASPB també es desprèn que en aquests entorns la presència de nicotina és més gran en països amb polítiques de control de tabaquisme menys restrictives. "Cal recordar que els infants són especialment vulnerables als efectes nocius del fum ambiental del tabac. L’evidència científica ha demostrat que aquest fum és una substància carcinògena, que té efectes adversos per a la salut dels nens i nenes, incloent-hi l’augment de risc de malalties respiratòries", ha defensat la doctora María José López, investigadora principal de l’estudi. Tot i que les concentracions de nicotina trobades en espais oberts són menors que en espais tancats, els responsables de l'estudi recorden que no hi ha cap nivell d’exposició que es pugui considerar "segur".

Consum "desnormalitzat"

La doctora López indica que les diferències entre països no són gaire grans però sí que es reflecteix que, on el consum de tabac s'ha "desnormalitzat" perquè "hi ha més espais lliures de fum, publicitat més estricta i el tabac és més car", la presència de nicotina en espais que freqüenten criatures és més baixa que en els països que opten per una política menys restrictiva amb el tabaquisme. "D'altra banda, cal recordar també que els nens i les nenes que veuen persones fumadores al seu voltant tenen més probabilitat de convertir-se en fumadors quan es fan grans", ha advertit López en declaracions a l'agència Efe.

Fins i tot als països on fumar en aquests espais està prohibit, com en el cas d'Espanya, l'estudi detecta la presència d'aquesta substància tòxica perquè "s'hi continua fumant" sense complir la llei, ha advertit López, que ha considerat que això es deu al fet que "les lleis són ambigües" i que, a més, cal que les polítiques restrictives amb el tabac "s'implementin i es publicitin".

En el marc de l’estudi s’han analitzat també altres espais exteriors com les terrasses de bars i restaurants, i espais privats com les llars i els cotxes de persones fumadores. En total s’han recollit al voltant de 1.000 mostres ambientals per avaluar objectivament l’exposició al fum del tabac, prop de 700 en espais públics i 300 en espais privats.

Noves polítiques

Aquest treball de recerca forma part del projecte europeu TackSHS, que té per objectius estudiar l'exposició al fum ambiental del tabac i a les emissions de les cigarretes electròniques, estimar la càrrega de malaltia atribuïble al tabaquisme passiu en la població europea, sobretot en les persones més vulnerables, i impulsar noves polítiques i intervencions que ajudin a reduir-ne l'impacte.

El projecte TackSHS ha tingut una durada de quatre anys i ha rebut finançament del programa Horizon 2020. Ha sigut coordinat pel doctor Esteve Fernández de la Unitat de Control del Tabac de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) / Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) i hi han participat persones investigadores de centres de recerca d'uns quants països europeus, com l'ASPB, encarregada d’avaluar l’exposició al fum del tabac en zones infantils a l’aire lliure i en altres espais públics i privats.

Els resultats d'entrades d'escoles s'han publicat recentment a Science of the Total Environment, mentre que l’article sobre els resultats als parcs infantils ha estat acceptat perquè es publiqui a Environment International. Segons la investigadora principal, les dades dels altres espais de l’estudi estan actualment en anàlisi i preparació per publicar-se.