Troben una samarreta que podria ser del nen desaparegut a Níjar

La recerca de Gabriel Cruz, el nen de 8 anys desaparegut dimarts passat a Las Hortichuelas, a Níjar (Almeria), se centra ara a la zona propera a la depuradora en què ahir va aparèixer una samarreta interior de color blanc que està sent analitzada per determinar si és del menor.

Des de les 8:00 hores continua la recerca en una zona de rastreig central amb un radi de 800 metres al voltant de la casa de l'àvia de Gabriel, ampliant fins a la depuradora del Barranc de les Àguiles, a la barriada de les Negres, a Níjar.

Equips del Servei Cinològic de la Guàrdia Civil i els agents del Grup Especial d'Activitats Subaquàtiques (GEAS), així com de la Unitat de la Policia Científica, es van traslladar al lloc després que Àngel Cruz, pare del nen, trobés ahir la samarreta.

La Guàrdia Civil manté tancat el pas a tota persona aliena a la investigació al camí pel qual s'accedeix la depuradora, pel que durant les últimes hores han circulat vehicles de l'Institut Armat, dels Bombers i altres cossos de rescat, així com la pròpia Patricia Ramírez, mare de Gabriel, que ha visitat la depuradora a primera hora.

Rocío Muñoz, portaveu de la família, ha confirmat que va ser Ángel Cruz qui va veure la samarreta però afirma que no està reconeguda com una de les del nen, tot i que admet que "potser dels propis nervis i la desesperació -el progenitor- va dir que era de Gabriel".

"És cert que s'ha trobat una samarreta però no podem dir res més perquè no ho sabem. La policia judicial ha estat treballant tota la nit en això, són ells els que han de dir si és o no seva, encara que és cert que hi ha més línies d'investigació", ha afegit, apuntant que no tenen "més constància" de la possible troballa d'altres peces.

Així mateix, ha recordat que la depuradora està pròxima a la cala de Sant Pere, una de les "meravelles del Cap de Gata" en un "camí molt transitat", si bé reconeix que "és bo que aparegui alguna cosa" tot i que fins que no es faci una prova d'ADN no se sabrà la seva pertinença.

La delegada del Govern de la Junta a Almeria, Gràcia Fernández, ha assenyalat per part seva que el dispositiu de recerca continua "igual que la resta de dies" amb un total de 22 grups en què es barregen voluntaris i professionals.

A més d'uns 500 voluntaris, participen membres del Servei Marítim de la Guàrdia Civil, del GEAS, grup d'especialistes amb drons, membres de diferents cossos de Bombers i Protecció Civil, l'Esquadra de Cavalleria, en fins i tot els cans que van formar part de la recerca de Diana Quer, entre d'altres.