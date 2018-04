Troben substàncies radioactives en un dels tubs que controla l'aigua a la central nuclear d'Ascó I

La central nuclear d'Ascó I ha trobat substàncies radioactives en un dels tubs de la instal·lació que controla el nivell i composició de l'aigua, anomenat piezòmetre. Segons ha confirmat l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs (ANAV), es va trobar una "indicació d'activitat fa unes setmanes", entre febrer i març, i s'està fent un seguiment per esbrinar d'on ve aquesta traça, que hauria tingut una evolució descendent.

El president del Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va confirmar dimecres en una comissió d'Energia al Congrés la presència d'aquestes substàncies i va detallar que un grup de treball analitza setmanalment els piezòmetres per saber "per què han aparegut". Segons ANAV, no es tracta d'un succés notificable i tampoc implica un perill per a la seguretat ni per a la salut de les persones o el medi ambient.

Segons l'associació, el lloc on s'ha detectat és un piezòmetre, una perforació al terreny d'uns deu centímetres de diàmetre i 30 metres de fondària que controla el nivell d'aigua a la capa freàtica. A Ascó I, per les condicions del terreny, molt humit, n'hi ha al voltant d'una seixantena i només en un, de la unitat II, s'haurien detectat substàncies radioactives, segons l'ANAV. En canvi, segons han concretat des del CSN fins a l’ACN, la substància s’hauria detectat en dos piezòmetres, mentre que una mostra en un tercer piezòmetre hauria donat negatiu i en un altre s’hi estan prenent mostres.



En la comissió d'Energia, Turisme i Agenda Digital celebrada al Congrés dels Diputats ahir dimecres, el president del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, va admetre que el fet d'haver trobat cesi a la mostra va ser "una cosa peculiar" i va reconèixer que no saben per què va passar. "Quan s'inspeccionen una sèrie de pous, es prenen mostres i s'analitzen, i de sobte es veu que hi ha una mostra en un pou que té una cosa que no hauria de tenir, i això és el que estem analitzant, tant el regulat com el regulador", va concretar.



D'altra banda, va explicar que ha preguntat per les possibles causes i si una fuga dels sistemes podria ser-ne una: "Hi ha tants tubs i tant formigó que és complicat", va concloure. D'altra banda, va reafirmar que estan treballant per esbrinar-ho i es va comprometre a donar una explicació.