El Turó Park de Barcelona ja veta els gossos

Barcelona inaugura avui una gran àrea per a gossos -de més de 1.100 metres quadrats- al parc de Piscines i Esports, al districte de Sarrià-Sant Gervasi. L'entrada en funcionament d'aquest espai suposa, a la pràctica, que comenci el veto als gossos al parc veí, el Turó Park, que s'està remodelant i compta amb nova vegetació. L'Ajuntament destaca que e l Turó Park és un "jardí històric", que té una gran riquesa paisatgística i on es vol reforçar el caràcter verd i, per això, vol preservar-lo de la presència de gossos. En els darrers anys, aquest espai s'havia degradat, en part per la presència de nombrosos animals de companyia,segons denunciaven els veïns, i ara, amb la prohibició de l'entrada de gossos i la seva reubicació a l’àrea de Piscines i Esports, es vol recuperar un espai "emblemàtic" de la ciutat pel seu ús veïnal.

La rehabilitació del Turó Park va començar a finals del mes d'octubre després d'una intensa campanya de pressió veïnal i el compromís municipal va ser que els gossos podrien continuar accedint a l'espai que tenien habilitat fins que estigués acabada la nova àrea de Piscines i Esports. L'Ajuntament ha informat a través d'un comunicat que el nou espai per a gossos entra en funcionament avui i que, per tant, avui també es fa efectiu el veto al Turó Park.

La posada en marxa de l'àrea d'esbarjo va acompanyada d’una campanya de comunicació amb informadors que explicaran al veïnat el nou espai i per promoure la tinença responsable d’animals. Aquesta iniciativa s'inscriu en l'estratègia de garantir que a cada districte hi hagi, com a mínim, una àrea de gossos de més de 700 m2. El nou espai de Piscines i Esports està dissenyat de manera específica per a l’esbarjo de gossos amb jocs d’agilitat, un abeurador i un espai d’estada per als propietaris.

L’Ajuntament de Barcelona està realitzant, des del 2016, les diferents actuacions als deu districtes de la ciutat per dotar-los de les grans àrees d’esbarjo. El districte de Nou Barris ja té en servei la seva gran àrea a l'avinguda Meridiana i s'està redactant el projectes de l’àrea de Virrei Amat. Les àrees de la plaça Letamendi (Eixample), dels Jardins Bacardí (Les Corts) i de Ciutat de Asunción (Sant Andreu), ja estan obertes. Actualment es troben en obres: Parc de la Barceloneta (Ciutat Vella), avinguda Mistral (Eixample), Coll i Alentorn (Horta-Guinardó), el Parc de Sant Martí (Sant Martí) i estan en diferents fases de projecte les àrees de Priorat (Sants-Montjuic), plaça Alfons Comín (Gràcia) i la del Parc Estació del Nord (Eixample).



