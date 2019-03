El Turó de la Rovira, una muntanya sencera “malalta d’amiant”

“A cada palada que feu removeu amiant. Tota la muntanya està malalta”. Aquest era l’advertiment que feien ahir els membres de la plataforma Salvem els Tres Turons als operaris i als tècnics que treballaven en les obres de remodelació del Parc del Guinardó, a Barcelona. Una desena de veïns va impedir ahir al matí que les màquines excavadores seguissin treballant en el pla de millora del parc amb l’argument de la salut pública. La pressió d’aquesta plataforma, a més, també va forçar l’Ajuntament a reunir-se amb ells a la tarda per revisar les actuacions que s’estan fent al turó.

“Diuen que ja han retirat més de quatre tones d’amiant del parc, però no han presentat cap document que ho certifiqui”, explicava Fran Bernal, portaveu d’aquesta plataforma. “Jo el que sí que puc certificar és que d’amiant encara en queda, perquè l’he retirat jo amb les meves mans i en tenim fotografies”, assegurava.

Que el Turó de la Rovira és un espai verd “malalt” per l’amiant, una substància cancerígena, és un fet que no neguen ni tan sols des de l’Ajuntament. “Aquí, fins als anys 80 hi havia un munt de barraques, la majoria construïdes amb uralita”, recordava ahir el conseller de districte Fernando Marín. “L’any 84, abans dels Jocs Olímpics, l’aleshores alcalde Pasqual Maragall va fer que s’enderroquessin -explicava-, i part d’aquell amiant va quedar a terra i ara es barreja amb la mateixa sorra”. Marín assegura, però, que el pla d’actuacions previst sobre el turó preveu el soterrament d’aquest amiant per evitar que floti en l’aire i pugui ser aspirat. El segellat es farà amb ciment, sauló (terra compactada) o malles i vegetació reptant, que s’arrapa al terra per evitar les erosions del vent o la pluja o de quan, per exemple, s’hi camina per sobre.

Discrepàncies entre veïns

Les quantitats d’amiant que amaga des de fa dècades aquesta muntanya no només preocupen a la plataforma Salvem els Tres Turons. L’associació veïnal Plataforma Can Baró també ha supervisat de prop els moviments que ha fet l’Ajuntament en aquesta zona i demana més controls periòdics, però, en canvi, no comparteix els arguments de Salvem els Tres Turons. “La nostra prioritat única és que es desamianti el turó”, explicava ahir a l’ARA el responsable de la comissió de salut pública de la Plataforma Can Baró, José Ramón Carme. Aquesta associació manté que no interferirà “en la lluita d’altres”, però es desmarca d’alguns arguments i “de les formes” de Salvem els Tres Turons. “Han aparegut alguns sabotatges a les obres i no dic que hagin sigut ells, però no hi volem tenir res a veure, perquè nosaltres sí que creiem que cal retirar l’amiant o bé soterrar tot el que es pugui”, insistia Carme. “També hem detectat que aquesta altra plataforma fa servir l’argument de l’amiant per aconseguir altres coses, com evitar que es cimenti el parc, que es facin més accessos o que s’endarrereixi el projecte dels Tres Turons per evitar expropiacions al barri”, explica Carme. Bernal, en canvi, no amaga que, per a ells, una lluita porta irremeiablement a l’altra. “Volen convertir una zona que era forestal en un parc urbà i, tal com ho estan fent, això portarà més turistes al barri. Passarà el mateix que al voltant del Parc Güell o a Sant Antoni”, lamenta Bernal en referència a la gentrificació. Així, la plataforma Salvem els Tres Turons avança que, tot i que la prioritat és “evitar que es remogui l’amiant” i fer que es compleixi la normativa de retirada de l’asbest, també seguiran lluitant per evitar “l’expulsió de veïns del barri”.