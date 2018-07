Twitter suspèn el compte d'uns ramaders que es fotografiaven bevent llet directament de la mamella

260x366 Un ramader muny una vaca en una granja en una imatge d’arxiu / CÈLIA ATSET Un ramader muny una vaca en una granja en una imatge d’arxiu / CÈLIA ATSET

L'autorització de la venda de llet crua directa de ramader a consumidor a Catalunya ha aixecat polseguera l'última setmana. Per defensar-ne el consum davant de les crítiques, un grup de ramaders van engegar una campanya a Twitter en què difonien fotografies bevent llet crua directament des de la mamella dels animals. Dies després que aquesta iniciativa comencés, amb l'eslògan 'Som de llet crua', Twitter els ha suspès el compte per motius que no ha concretat.

La polèmica que ha envoltat el decret de la Generalitat perquè els ramaders puguin vendre la llet crua rau en els riscos dels quals alerten alguns sectors sanitaris. La llet està sense pasteuritzar i s'ha de bullir abans de consumir per evitar bacteris. Justament el fet que a les imatges mostressin ramaders bevent directament de l'animal –tot i que alertaven al consumidor que calia bullir-la– havia despertat crítiques en aquesta xarxa social.

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha defensat el pas que ha fet el Govern amb l'autorització després de 28 anys en què la venda de llet crua havia estat prohibida a Catalunya. Segons ha dit, el producte té "garanties sanitàries absolutes" i el canvi normatiu respon a les "millores tecnològiques que les explotacions ramaderes catalanes han fet els últims anys, així com als controls "extrems" per part de la Generalitat que garanteixen que és "un espai lliure de qualsevol malaltia."

Alarma "innecessària"

El president de l'Organització de Productors de Llet (OPL), José Alberto Martín González, va assegurar que la venda directa de llet crua està generant una polèmica i una alarma social "innecessàries" que perjudica "tothom, en especial als ramaders", segons va recollir l'agència Efe.

González va criticar que la polèmica obvia que actualment existeixen "nombrosos" controls en les granges, tant de qualitat com de sanitat animal, i "moltes millores tecnològiques" que "donen més garantia a l'hora de produir un aliment sa, gairebé sense riscos de contaminació". "Mai s'ha tingut més control higiènic sanitari de la llet i dels animals que avui", va afegir.

Al voltant d'aquest tema "s'està creant molta desinformació", segons González, per "beneficiar els que principalment no volen els models de venda directa del productor", amb referència a la branca transformadora.