La UB i la UPF, en la cursa per crear noves xarxes d'universitats europees

La Universitat de Barcelona ha rubricat avui el naixement de l'aliança Charm-EU, juntament amb el Trinity College de Dublín, la Universitat d'Utrecht, la Universitat de Montpeller i la Universitat Loránd Eötvös de Budapest. Els cinc rectors han escenificat a Barcelona la posada en marxa d’un projecte comú per materialitzar la iniciativa de la Unió Europea de crear xarxes d'universitats europees.

Aquest nou model acadèmic comunitari té l'objectiu de reforçar la cooperació internacional en aquest àmbit i millorar la interdisciplinarietat en l'ensenyament. "Es tracta d'experimentar amb què serà la universitat del segle XXI", ha resumit el rector de la UB, Joan Elias, que ha assegurat que treballen per tenir les primeres ofertes de cara al curs 2020-2021.

La primera convocatòria de la UE té un finançament de 30 milions d'euros i es resoldrà el juliol vinent amb la selecció de sis projectes guanyadors. Amb més de cent propostes arreu d'Europa, la UB no és l'única universitat catalana en la cursa. La Universitat Pompeu Fabra ja va presentar el juliol del 2018 el seu projecte juntament amb onze universitats europees més, amb les ciències econòmiques i socials com a focus principal.

En el cas de la UB, la candidatura Charm-EU tindrà com a eix els objectius del desenvolupament sostenible, l’agenda global de l’ONU de cara al 2030, amb punts com l'eliminació de la pobresa i la protecció del planeta. Aquests principis "inspiraran” l’oferta acadèmica del projecte, que vol "trencar el paradigma de titulacions universitàries", ha assenyalat el rector de la UB, Joan Elias, que no ha avançat detalls de com es concretarà.

"Volem fer un pas endavant respecte a l'Erasmus. Els alumnes s'han de moure més fàcilment", ha afegit Elias, que ha assenyalat com a reptes "el reconeixement de crèdits, l’homologació de currículums i la creació de noves estructures docents". El seu objectiu és, en resum, "un salt qualitatiu a nivell acadèmic", assolit a partir de flexibilitzar les titulacions de manera que els estudiants "es puguin fer títols més a mida" i sigui més fàcil ampliar els estudis un cop graduats.

El rector també ha admès que encara "s'ha d’esbrinar" la "sostenibilitat econòmica" d'aquest model educatiu, i ha destacat l'ensenyament plurilingüe com un aspecte clau del sistema en construcció.