La UB expulsa dos anys els quatre estudiants d'ADE que van robar i vendre un examen el 2016

La Universitat de Barcelona ha expulsat durant dos anys quatre estudiants que van robar i vendre un examen el juliol del 2016 de l'assignatura fonaments de la fiscalitat del tercer curs del grau d'administració i direcció d'empreses (ADE). Segons ha informat el centre en un comunicat, i d'acord amb la voluntat de la UB "contra conductes fraudulentes en l'àmbit acadèmic", la universitat ha sancionat els estudiants responsables del robatori i posterior comercialització amb una expulsió temporal de la facultat.

"Aquest tipus de conductes posen de manifest, a més d’una falta absoluta d’honradesa acadèmica, una actitud de desdeny vers les normes de convivència i respecte que han de regir les relacions entre els membres de la comunitat universitària", ha dit la UB, que ha afegit que aquestes actituds "no poden ser tolerades".

El cas es remunta al 2016, quan quatre alumnes (tres nois i una noia) van robar la proposta de preguntes i respostes entrant de manera il·lícita al correu electrònic d'un professor i les van vendre per entre 20 i 300 euros. La universitat va assabentar-se del robatori de l'examen per un missatge anònim que va rebre una professora l'endemà de la prova i ho va denunciar als Mossos d'Esquadra, que sospita que podrien haver guanyat fins a 2.000 euros cadascun dels implicats. La policia van encausar els implicats per uns presumptes delictes de descobriment i revelació de secrets, amb l'agreujant d'ànim de lucre.