La UB premia la recerca i el seu retorn social

El Consell Social i la Fundació Bosch i Gimpera de la Universitat de Barcelona van lliurar ahir els premis a l’activitat investigadora de joves científics i a casos d’èxit de retorn a la societat del coneixement generat a la universitat. Els guardonats d’aquest any són l’arqueòloga Maria Yubero, la cardiòloga Begoña Benito, el farmacèutic Javier Luque, el biòleg Narcís Prat i l’emprenedora biotecnològica Teresa Tarragó.

Yubero ha rebut el premi José Manuel Blecua al millor article publicat en l’àmbit de les humanitats i les ciències socials per la seva recerca sobre els jaciments arqueològics del riu Besòs. L’aplicació de mètodes de simulació quantitativa i d’anàlisi de dades a informació arqueològica de caràcter qualitatiu li ha permès obtenir nova informació sobre l’evolució de la població a la conca del Besòs, com per exemple l’augment demogràfic que es va produir en la primera edat de ferro.

La recerca sobre les conseqüències de l’activitat física d’alta intensitat de la investigadora Begoña Benito ha sigut reconeguda amb el premi Ramon Margalef al millor article publicat en l’àmbit de les ciències experimentals i la salut. El treball de Benito ha descobert que un entrenament diari durant 16 setmanes en ratolins -l’equivalent a deu anys en humans- provoca danys i anomalies en el funcionament del cor. Aquest estudi i els que s’han fet posteriorment en humans deixen clar que, malgrat que l’exercici físic moderat és saludable, l’activitat física massa intensa té efectes negatius.

El premi Antoni Caparrós al millor projecte de transferència de coneixement o tecnologia ha sigut compartit per dues iniciatives. En primer lloc, s’ha distingit la col·laboració entre l’investigador Javier Luque i l’empresa Pharmacelera, que ha permès desenvolupar eines informàtiques per dissenyar nous fàrmacs contra malalties com el càncer. També s’ha premiat el projecte RiuNet, ideat per l’investigador Narcís Prat, que consisteix en una aplicació mòbil que permet a qualsevol persona determinar la qualitat biològica d’un tram de riu.

El premi Senén Vilaró a la millor empresa innovadora ha recaigut en la companyia Iproteos, un spin-off de la Universitat de Barcelona i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona dirigit per la biòloga Teresa Tarragó. Iproteos ha desenvolupat, entre d’altres, un nou tractament contra l’esquizofrènia que s’assajarà en humans el 2018.

L’astrofísic Guillem Anglada-Escudé, investigador de la Universitat Queen Mary de Londres i reconegut per la revista Nature com un dels deu científics més destacats del 2016, va assistir al lliurament de premis ahir. En la seva conferència, va reivindicar la importància estratègica de la comunicació científica.