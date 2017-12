La UB reorienta el projecte del nou campus a Can Ricart per l'elevat cost

La UB anuncia que revisa i reorienta el seu ambiciós projecte a Can Ricart i Can Jaumeandreu, al cor del districte 22@ de Barcelona. La idea inicial, rehabilitar l'espai per crear el Parc de les Humanitats i les Ciències Socials, suposava un "cost elevat" que ha fet impossible complir amb les etapes planificades, ha reconegut aquest dimarts el centre. Per això, la nova proposta passarà per reorientar-lo cap a la creació d'un espai "al voltant dels ensenyaments artístics".

El rectorat ha informat dels canvis en el projecte al consell de govern de la UB i s'ha compromès a "buscar sinèrgies necessàries" amb altres institucions, centres i entitats del món artístic per fer realitat el projecte. D'entrada, proposa la creació d'una fundació o consorci amb diferents institucions que es responsabilitzi de la gestió econòmica de tota l'operació. La UB s'ofereix per liderar el projecte des del punt de vista "acadèmic i científic".

L'objectiu és que l'espai sigui una referència d'àmbit metropolità pel que fa als ensenyaments artístics. El centre assegura que la reorientació de Can Ricart que proposa compta amb el vist-i-plau de l'Ajuntament de Barcelona, que és qui va cedir els terrenys fa gairebé tres anys perquè s'hi construís el parc especialitzat en Humanitats i Ciències Socials.

Inicialment, el projecte havia d'acollir ensenyaments d'arts, humanitats i comunicació, així com instal·lacions com platós multifuncionals, laboratoris multimèdia, sales d'innovació creativa i exposició. La UB assumia el cost de les obres i el consistori s'encarregava de portar a terme les obres d'urbanització, adequació dels espais exteriors, accessos i subministraments necessaris per a l'ús quotidià i normal del recinte.