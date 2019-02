La UFEC crea una comissió per ajudar els esportistes a denunciar els abusos sexuals

L'esport català es mou per intentar combatre els abusos sexuals. Després dels casos destapats per l'ARA sobre diferents abusos que van cometre entrenadors catalans de diferents disciplines, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha anunciat la creació d'una comissió per ajudar les víctimes a denunciar els fets. Es tracta d'una comissió tècnica d'assessorament formada per 3 persones: una psicòloga, una advocada i un responsable de recursos humans.

Aquesta iniciativa se suma als protocols que ja tenen 15 federacions, programes per evitar l'assetjament i els abusos que inclouen un canal de denúncies confidencial per garantir la privacitat dels denunciants. D'aquesta manera, si algú informa d'un cas, és un òrgan específic qui s'encarrega d'acompanyar la víctima i adoptar les mesures pertinents sobre el cas.

En un comunicat emès aquest dijous, l'UFEC referma la seva condemna als abusos sexuals dins del món de l'esport i es compromet a lluitar per eradicar aquesta problemàtica. "Les federacions esportives catalanes tenen el sòlid compromís de procurar entorns segurs per als seus esportistes i professionals", diu l'escrit, que recorda que 1 de cada 5 infants i adolescents és víctima de violència sexual en el seu entorn immediat.