La UPC llançarà un nanosatèl·lit amb sis experiments a bord a finals de mes

El Laboratori de Càrregues Útils i Petits Satèl·lits (NanoSat Lab) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) preveu llançar a finals de mes des de l'Índia un nanosatèl·lit amb sis experiments a bord. Es tracta del ³Cat-1, el petit satèl·lit que va inaugurar una saga pròpia de plataformes per estudiar la Terra des de l'espai, si bé va ser el ³Cat-2 el primer que es va posar en òrbita, el 2016.

Els nanosatèl·lits, dispositius de poc volum que pesen entre un i deu quilos, són satèl·lits de baix cost, ja que, d'una banda, requereixen una inversió molt inferior i, de l'altra, es poden posar en òrbita aprofitant altres llançaments. La seva vida útil és d'aproximadament un any, un temps durant el qual es volen dur a terme diversos experiments.

El nanosatèl·lit ³Cat-1 contindrà el primer transistor de grafè per comprovar el seu comportament en les condicions de l'espai; un comptador Geiger per mesurar les partícules radioactives; un sistema microelectromecànic ressonant per monitoritzar com l'oxigen monoatòmic ataca un polímer; una càmera fotogràfica; un sistema de recol·lecció d'energia ambiental, i un sistema de transferència sense fil, segons ha explicat Adriano Camps, un dels seus responsables.

A més, el NanoSat Lab de la UPC inaugura aquest dilluns les noves instal·lacions, amb una sala blanca, neta de contaminació, per verificar components que viatjaran a l'espai. El NanoSat Lab, que va iniciar la seva camí el 2007, disposa d'una taula de vibracions i de la cambra tèrmica i de buit en un únic entorn altament controlat, per la qual cosa s'assegura que els paràmetres ambientals estan per sota d'un determinat nivell de contaminació, segons ha explicat Camps. El científic ha afirmat que no li consta que hi hagi un laboratori d'aquest tipus "tan complet i integrat" en l'àmbit universitari a Espanya, i ha dit que a Singapur sí que n'existeix un de similar.

Després d'aquest segon nanosatèl·lit, el laboratori ja té previst el llançament de dos més, que es llançaran durant el 2019 i el 2020, i ha anunciat que una vegada tinguin les instal·lacions integrades podran oferir serveis de qualificació i testeig a les empreses.