La UPF vol acollir el Centre Nacional de Salut Pública

“Si el tren passa i tenim mercaderies per posar-hi, les hem de pujar al tren; no podem deixar-lo escapar”. La metàfora del comissionat per a l’estratègia científica de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), José Garcia Montalvo, exemplifica bé la proposta que la UPF ha fet arribar aquesta setmana al govern espanyol: acollir el Centre Nacional d’Investigació en Salut Pública, una ambiciosa iniciativa que s’ubicaria a l’entorn del campus de la Ciutadella. Però per impulsar el projecte calen diners i, malgrat que des de la UPF diuen que és d’hora per parlar de pressupostos, han demanat al ministeri de Sanitat que aquest centre de recerca s’incorpori al llistat de projectes que Espanya ha de presentar a la Unió Europea per rebre un pessic del pla per a la recuperació d’Europa recentment acordat.

Les “mercaderies” de les quals parla Montalvo són tres àmbits en els quals la UPF fa anys que està treballant: la medicina de precisió, la biodiversitat i, sobretot, el “benestar planetari”, després de constatar que el benestar dels individus i de la societat no es poden deslligar del benestar del planeta i la cura del medi ambient. Per això, fa dos anys que la UPF impulsa a l’antic Mercat del Peix (ara és un pàrquing de cotxes a la vora del campus de la Ciutadella) la creació d’un nou complex de recerca i innovació per abordar àmbits d’investigació com l’emergència climàtica, la degradació dels recursos mediambientals o la millora de la salut de les persones.

Superar l’antiga perspectiva

Però ara, en plena pandèmia mundial, s’ha constatat la necessitat d’enfortir els sistemes de salut pública i de transformar la investigació i el coneixement en innovació, i a més fer-ho de manera “interdisciplinar”, combinant les ciències de la salut amb les ciències naturals, socials i humanístiques. En paraules de Montalvo, cal “superar la visió antiquada” i fer un pas més enllà per aconseguir que aquest nou espai de recerca que es vol construir sigui molt més que un centre de coordinació de les polítiques sanitàries entre comunitats. “Hem de transformar de manera substancial el que s’entén com a salut pública per adaptar-la als temps que vivim: no podem pensar en salut pública com una cosa aliena als altres problemes de naturalesa ecològica”, assegura.

Per això, cal aprofitar el “tren” del pla de recuperació que els països de la UE han acordat per fer front a la pandèmia i donar una “nova perspectiva” al projecte de l’antic Mercat del Peix. “La iniciativa encaixa perfectament amb el Centre Nacional d’Investigació, que tindria una visió més moderna que l’administrativa actual”, constata Montalvo. A banda del ministeri de Sanitat, la proposta també s’ha comunicat al ministeri de Ciència i Innovació, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

La UPF hi aporta arguments de context per convèncer les autoritats: recorda que “ha assolit la posició 19 del rànquing de Xangai” en l’àmbit de la salut pública -és la primera universitat espanyola en aquesta especialitat- i que, si finalment tira endavant aquest projecte, serà una peça més dins de la iniciativa científica, cultural i urbanística de la Ciutadella del Coneixement, que vol convertir tot el voltant del parc en un “node de coneixement urbà”, de la mà del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Precisament, en l’entorn de la Ciutadella ja hi ha moltes institucions de docència i recerca en el camp de la salut, com la seu a Espanya del Laboratori Europeu de Biologia Molecular, el Centre de Regulació Genòmica o l’Institut de Salut Global de Barcelona. La voluntat de la UPF és que el Centre Nacional d’Investigació en Salut Pública, inspirat en el Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), estigui en funcionament d’aquí quatre anys, i aleshores la Pompeu hi aportaria “el talent de recerca científica”, amb grups de recerca per tirar endavant projectes d’investigació en aquesta disciplina sanitària clau, com ha demostrat la pandèmia.