La UPF i la UAB, úniques universitats espanyoles al 'top 50' sobre el compliment dels objectius de desenvolupament sostenible

El primer rànquing que avalua si les universitats assoleixen els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU ha sentenciat que els únics centres espanyols que ho fan són la Universitat Pompeu Fabra (a la posició 29) i la Universitat Autònoma de Barcelona (a la 34). Aquest llistat, elaborat per 'Times Higher Education', està basat en 11 dels 17 objectius de desenvolupament sostenibles adoptats per l'ONU el 2016.

Així, la UPF i la UAB han destacat sobretot en els criteris d'igualtat de gènere, reducció de desigualtats i aliances per assolir els seus objectius. Per exemple, l'Autònoma és la setena universitat del món i la primera de l'Estat a l'hora de reduir les desigualtats entre els estudiants. Per concloure això s'han tingut en compte xifres com el nombre d'estudiants i personal amb discapacitat, els estudiants estrangers provinents de països pobres o les polítiques adreçades a col·lectius minoritaris. A més, la UPF també té bons resultats en qualitat educativa i la UAB en producció i consum responsables.

En concret, les universitats que han volgut han presentat la seva candidatura com a mínim en tres dels objectius, i després 'Times Higher Education' ha elaborat dos rànquings: una classificació global (a partir dels resultats de la universitat en les seves tres millors notes) i una classificació específica per cadascun dels objectius estudiats. En total hi han participat més de 500 universitats de 75 països i s'han pres mètriques dels criteris de salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, treball decent i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructures, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, consum i producció responsable, acció Climàtica, pau, justícia i institucions fortes i aliances per assolir els objectius, malgrat que l'objectiu del rànquing és mesurar el rendiment de les universitats en els 17 objectius en les futures edicions.