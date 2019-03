La UPF projecta tres edificis per fer recerca a l’antic Mercat del Peix

La UPF ha decidit sumar esforços amb l’Ajuntament de Barcelona per convertir la Ciutadella i el seu entorn en un pool de coneixement, un projecte que, des del punt de vista urbanístic, serveixi per enllaçar l’actual parc amb el mar i integrar i fer permeable el Zoo. “No es tracta tant de crear un nou parc científic a la Ciutadella com d’ajudar a fer que, de manera flexible, amb participació pública i privada, passin coses relacionades amb el coneixement”, explica Francesc Subirada, que des de l’1 de setembre treballa com a director de la iniciativa per part de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a partir d’un encàrrec directe del rector, Jaume Casals. A nivell científic, figures com l’exconseller Andreu Mas-Colell o el director del Parc de Recerca Biomèdica i de la Fundació Pasqual Maragall, Jordi Camí, han estat alguns dels inspiradors del projecte, juntament amb el desaparegut gestor cultural Jordi Carrió.

A l’entorn de la Ciutadella actualment ja hi ha més d’una desena de centres punters, des del BarcelonaBeta Brain Research Center (BBRC) fins a l’Institut de Salut Global (ISGlobal), passant per l’esmentat PRBB o una de les seus del European Molecular Biology Laboratory (EMBL), entre d’altres. En un segon cercle, hi ha institucions afins, com la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) o la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), o equipaments culturals relacionats com ara les antigues seus del Museu de Ciències Naturals o el Born, on de cara a l’any que ve es treballa en una exposició sobre la Ciutadella i la història de la ciència, un maridatge iniciat amb l’Exposició Internacional del 1888. El cas del Zoo, sobre el qual plana el pla de l’actual director, el biòleg Sito Alarcón, per reenfocar-lo més cap a la recerca, també és un element rellevant alhora de prefigurar aquesta Ciutadella del Coneixement.

S’estudiarà el benestar planetari

Des de la UPF, a part de col·laborar en el projecte liderat per l’Ajuntament, es treballa en concret per convertir el veí solar de l’antic Mercat del Peix en un espai de recerca, innovació i reflexió entorn del concepte de benestar planetari, amb l’objectiu de buscar solucions urgents a reptes canviants tant en el terreny natural com en el social, i sempre a nivell global. “Es tracta de concebre el benestar humà com fortament dependent de l’equilibri mediambiental i natural del planeta, i de la solidesa i legitimitat de les institucions polítiques, econòmiques, jurídiques i culturals de la societat, i de pensar el futur a partir d’aquest trinomi”, diu Subirada.

Ja hi ha diferents institucions interessades a formar-ne part. L’espai suma 43.000 m 2 edificables sobre un solar de titularitat compartida entre l’Ajuntament i la UPF. S’hi farien tres edificis, un per a l’Institut de Biologia Evolutiva (IBE); un per al BIST, que agrupa 7 dels centres més importants de recerca del país, tots ells interessats a tenir més projectes compartits, més col·laboració científica, més connexió ciutadana i més transferència de les seves recerques cap al món empresarial i social; i un tercer per a la mateixa UPF, que específicament treballaria sobre benestar planetari. La idea és que tots els edificis siguin singulars des del punt de vista de la sostenibilitat, i que puguin entrar en funcionament a finals del 2023. Un despatx d’arquitectura i un d’ecologia ja estan esbossant una primera aproximació que aviat serà concretada pels arquitectes que guanyin el concurs de l’avantprojecte del Mercat del Peix, que es publicarà en les pròximes setmanes.

Un 70 milions d’euros d’inversió

Per al finançament d’aquesta primera triple operació, que pot suposar uns 70 milions d’euros, es compta que tant l’IBE com el BIST puguin aixecar recursos públics i privats. En el cas de la UPF, a part de fons propis, espera poder comptar amb el suport de les administracions. De moment hi ha converses a diferents bandes. En el terreny local, el projecte de la UPF sembla que té la continuïtat política garantida, sigui quin sigui el resultat de les eleccions municipals, ara mateix del tot incert.

Exdirector general de recerca amb el govern Puigdemont i abans fundador del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Subirada defensa el projecte de la Ciutadella del Coneixement, “no com una opció més, sinó com una obligació”. I afegeix: “Així com l’origen de la Ciutadella té a veure amb un rei, Felip V, que es volia protegir a si mateix contra una societat rebel, al segle XXI la Ciutadella ha de protegir el coneixement a favor de la societat, per millorar-la”.