La UPF lidera en solitari el rànquing de les millors universitats de l'Estat

La Universitat Pompeu Fabra ha estat escollida, per setè any consecutiu, com la millor universitat d'Espanya, segons l'U-Ranking, elaborat per la Fundació BBVA i l'Institut València d'Investigacions Econòmiques (IVIE), a partir de l'activitat docent, la investigació, la innovació i el desenvolupament tecnològic als centres espanyols. La UPF lidera novament aquest llistat i ho fa en solitari, perquè és la que obté la millor mitjana dels 25 indicadors analitzats. En total, s'han analitzat 62 universitats (48 de públiques i 14 de privades) a partir d'alguns índexs, que s'han ordenat de millor a pitjor rendiment.

Els resultats catapulten les universitats públiques a les primeres posicions del rànquing: la Pompeu, amb 1,7, ocupa el primer lloc, seguida per la Carlos III de Madrid, amb 1,5 punts. En tercer lloc hi ha les Politècniques de Catalunya i València (tenen totes dues un 1,4) i a la quarta posició, amb 1,3, hi ha l'Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat de Barcelona (UB) i la Rovira i Virgili (URV), a més de l'Autònoma de Madrid (UAM) i la Universitat de Cantàbria. Amb aquests resultats s'evidencia novament el lideratge a l'Estat del sistema universitari català, ja que en les deu primeres posicions hi ha cinc universitats catalanes.

Ara bé, si en lloc de tenir en compte les puntuacions generals es miren els indicadors per separat, el rànquing pateix algunes modificacions. Per exemple, en rendiment docent, les millors universitats són la Universitat de Navarra, la Nebrija i la Politècnica de València (UPV). En investigació sí que el llistat s'assembla més al general, amb la Pompeu Fabra, la UAB, la UAM i la Carlos III al capdavant. Pel que fa innovació i tecnologia, la Carlos III ocupa el primer lloc, seguida de la UPC i la UPV.

Fa només unes setmanes que la UPF va liderar un altre rànquing universitari. En aquell cas, el primer rànquing que avalua si les universitats assoleixen els objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU va sentenciar que els únics centres espanyols que reïxen en aquest indicador són la Universitat Pompeu Fabra (a la posició 29) i la Universitat Autònoma de Barcelona (a la 34). Aquest llistat, elaborat per Times Higher Education, està basat en 11 dels 17 objectius de desenvolupament sostenibles adoptats per l'ONU el 2016.