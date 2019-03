La UTE OHL Igesan-Asproseat no tornarà a gestionar la residència d'avis del Bon Pastor

La Unió Temporal d'Empreses (UTE) OHL Ingesan-Asproseat no tornarà a gestionar, almenys per ara, la residència assistida d'avis del Bon Pastor. Segons ha pogut confirmar l'ARA, l'empresa ­–que havia estat apartada el 2017 per les males condicions en què tenia els avis– finalment ha decidit renunciar al nou concurs que havia tirat endavant la Generalitat per trobar un nou gestor i en el qual havia quedat classificada en primer lloc com l'oferta amb la millor relació qualitat-preu, segons constava al portal de contractació pública del Govern. "Les dues empreses han valorat que era millor no tornar-se a presentar; és una decisió que s'ha pres conjuntament", ha admès a aquest diari la gerent d'Asproseat, Asun Rodríguez. L'ARA també ha intentat contactar amb l'altra part, OHL Ingesan, però no ha obtingut resposta.

Així, la proposta d'adjudicació de la gestió ha recaigut en la segona entitat que tenia la puntuació més alta, la Fundació Vallparadís. Les properes setmanes es farà la resolució d'adjudicació i es publicarà oficialment, d'acord amb el procediment i els terminis que marca la normativa en els processos de licitació. La UTE OHL Ingesan-Asproseat s'ha retirat, alhora, de quatre concursos públics més, tots per gestionar residències. En aquests casos, però, el procés d'adjudicació encara no s'ha resolt i per tant es desconeix quines empreses passaran a controlar els centres.

Fonts pròximes a l'empresa han explicat a aquest diari que la retirada sobtada d'OHL Ingesan-Asproseat s'ha produït després que la sanció interposada per la Generalitat, el juliol de 2017, esdevingués ferma, fet que suposaria un motiu d'exclusió del concurs. A més, des que va quedar classificada, el departament d'Afers Socials i Famílies havia expressat dubtes que aquesta unió de companyies concorregués altra vegada a una adjudicació pública.

Denúncies per manca d'higiene

Tot i aquests recels, aquest gener el secretari del departament, Francesc Iglesias, havia admès a l'ARA que l'empresa podia presentar-se al concurs i guanyar-lo sense cap impediment perquè, malgrat la sanció, l'empresa no incorria en cap causa d'exclusió de les tipificades en la llei de contractes del sector públic. Només una "sentència ferma" o uns "fets greus de caràcter fiscal" podrien ser causa d'exclusió, havia avançat aleshores Iglesias.

La UTE Ingesan-Asproseat va ser apartada de la gestió l'estiu de fa dos anys, després que s'hi detectés un brot de sarna que no havia estat comunicat a les autoritats. Aquest va ser, de fet, el detonant de la sanció. Setmanes abans, però, diverses famílies ja havien denunciat públicament les males condicions en què els responsables i treballadors de la residència tenien els avis.

Els familiars d'aquestes persones grans havien destapat que els avis –molt sovint amb graus alts de dependència– passaven setmanes sense dutxar-se o amb la higiene personal molt descuidada. A més, els fills d'aquests pacients havien subratllat que el personal de la residència els sondava o els feia utilitzar bolquers sense necessitat perquè aquests residents eren perfectament capaços de caminar. Finalment, un brot de sarna en un dels centres gestionats per aquesta UTE va fer que el departament retirés el permís a aquesta empresa. Des d'aleshores, la residència del Bon Pastor va passar a estar gestionada com a encàrrec d'emergència per la UTE Fundació Salut i Comunitat Lagunduz.