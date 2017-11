La UdG escull reelegir Sergi Bonet com a rector o apostar per Quim Salvi

La comunitat universitària de la Universitat de Girona (UdG) està cridada a triar rector aquest dimecres i dijous. Dos candidats aspiren a ocupar aquest càrrec: l'actual rector, Sergi Bonet, i Quim Salvi, que fins el passat mes va ser director de l'Escola Politècnica Superior. El guanyador es coneixerà aquest dijous a les set del vespre. El vot de les 13.500 persones es ponderarà entre estudiants, personal docent i investigador i personal d'administració i de serveis. El fet que hi hagi dos candidats fa difícil que es pugui anar a segona volta ja que l'única possibilitat és que hi hagués un empat total en els resultats de les votacions, que per primer cop es faran exclusivament de manera electrònica. Salvi aposta per descentralitzar la presa de decisions mentre que Bonet vol aprofundir en el projecte desplegat en aquest mandat.

Aquests comicis seran els primers on no hi haurà ni urnes ni paperetes i es faran exclusivament de manera electrònica. El vot de les 13.500 persones no valdrà el mateix i es ponderarà per tal d'escollir el candidat guanyador. Així, el vot dels professors amb vinculació permanent equivaldrà a un 51%, i la resta del professorat a un 14%. El vot dels 11.650 estudiants suposarà un 23% del total i el del personal d'administració i serveis un 12%.

La normativa electoral preveu que hi hagi segona volta en cas que cap dels candidats passi del 50%. Com que els resultats s'apliquen en base al vot emès a candidatures, l'única possibilitat d'anar a segona volta seria que Quim Salvi i Sergi Bonet empatessin en un percentatge just del 50%. Si això passa, la segona votació es faria el 18 de desembre. En cas contrari, el nom provisional del guanyador es coneixerà aquest dijous a les set de la tarda i la proclamació definitiva es faria l'11 de desembre.