Ultimàtum de la jutge degana de Barcelona sobre els menors estrangers a la ciutat

Fa una setmana una desena de menors estrangers no acompanyats (MENA) van haver de dormir a la Ciutat de la Justícia i aquesta setmana uns altres hi estan passant la nit. La situació, que recorda la que es va viure la tardor de l'any passat, ha provocat que aquest migdia de dijous s'hagi fet una reunió d'urgència amb la presència de representants del deganat dels jutjats de Barcelona –responsable de l'espai on dormen els joves–, la fiscalia, els Mossos d'Esquadra, el departament de Justícia i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que assumeix la tutela dels menors.

Fonts del deganat han explicat que la jutge degana ha exigit que es vetlli per la integritat i el respecte dels drets dels nois. Per això ha llançat un ultimàtum: ha demanat que si els menors s'han de quedar a l'edifici de la fiscalia de la Ciutat de la Justícia –on ara tornen a passar la nit– més temps del que és necessari per identificar-los, almenys que sigui en les millors condicions possibles. En la reunió, segons fonts del deganat, la jutge degana ha dit que entén que cal temps per trobar una solució, però ha reclamat que sigui al més ràpidament possible.

Fonts del departament de Treball, Afers Socials i Famílies han apuntat que tots els participants de la trobada han coincidit a dir que els menors no han de dormir al complex judicial. Des de la Generalitat també han defensat que cal resoldre la situació com més aviat millor. De la reunió n'ha sortit el compromís de fer un seguiment del problema i tornar-se a trobar pròximament.