El govern espanyol dona un mes a Múrcia per retirar el 'veto parental' abans de recórrer a la justícia

En plena batalla ideològica a Madrid entre dreta i esquerra pel polèmic veto parental, el govern espanyol ha decidit donar un mes de marge al govern de Múrcia perquè faci marxe enrere i converteixi en paper mullat la iniciativa de Vox perquè els pares puguin vetar les activitats externes de les escoles i instituts que qüestionen les seves conviccions morals, ideològiques o religioses. La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha anunciat aquest dilluns que donava aquest període prudencial al govern murcià perquè "restauri la legalitat". Si no ho fa, ha insistit que recorreran aquesta mesura als tribunals de justícia perquè la consideren "il·legal". Divendres passat, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, el govern de coalició ja va anunciar que tenia intenció de recórrer les mesures de la triple dreta contra la educació en igualtat.

El cap de setmana la pilota es va fer grossa perquè el líder del PP, Pablo Casado, va fer seu el programa de Vox i va defensar aferrissadament la iniciativa, que no és cap novetat a Múrcia, ja que s'aplica des de l'inici d'aquest curs 2019-2020. I és que el partit d'extrema dreta va posar com a condició per donar suport al govern de coalició del PP i Cs que controla la comunitat que la conselleria d'Educació donés aquesta ordre a les escoles. Ara, l'acord recent per aprovar els pressupostos inclou el compromís dels populars per convertir aquesta ordre en un decret. Un nou pas més d'Abascal en la pretensió de marcar el camí de la batalla ideològica de la dreta.

La Moncloa ha recollit el guant i ha aprofitat la iniciativa per marcar perfil. Tot i que podria haver recorregut l'ordre quan estava en funcions, ha estat amb la formació de govern amb Unides Podem que el consell de ministres ha atacat la mesura, que Vox anomena pin parental. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha censurat aquest dilluns Casado per haver-se sumat a "l'envestida contra l'educació pública" de Vox.

El president del govern, Pedro Sánchez, s'ha fet fort en aquesta idea. En una entrevista a TVE ha dit que el debat sobre el veto parental és “un problema inventat per la ultradreta”. “La ultradreta planteja divisió i ruptures de consensos i arrossega la dreta”, ha afirmat Sánchez, que ha apel·lat directament a Casado perquè faci tornar el PP al “consens educatiu”.

L'opció d'un nou 155

Altres membres del govern espanyol també han carregat aquest dilluns contra la mesura i han amenaçat amb una intervenció del govern murcià. En una entrevista a la SER, la nova delegada del govern espanyol per a la Violència de Gènere, la jutge en excedència Victoria Rosell (Unides Podem), ha suggerit que si el govern de Múrcia no compleix el requeriment de la Moncloa d'eliminar el veto parental es podrien plantejar altres escenaris, com l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. "Si falla el diàleg polític" caldria "seguir un camí similar al de Catalunya", ha defensat Rosell davant d'un possible escenari de desobediència. Poques hores després, Rosell ha volgut treure ferro a les declaracions i a través d'un tuit ha assegurat que eren "ironia".

Bueno, es que NO fue así. Fue una comparación pretendiendo que se oyera como el absurdo al que estamos llegando con el veto parental. Que quienes piden que otras CCAA cumplan sus obligaciones y hacen bandera de ello, incumplen las suyas en materia educativa y con menores. No news https://t.co/fa7Wr8TC6Z — Victoria Rosell (@VickyRosell) January 20, 2020

Ciutadans es desmarca de la mesura

Però el decret en contra de l'educació en igualtat, més enllà de l'esbroncada política que ha generat entre dreta i esquerra, té poques possibilitats de prosperar. Ciutadans, soci de coalició del PP a Múrcia, ja ha advertit que no ho permetrà. Per molt que avanci dins del govern murcià, on els populars tenen majoria, acabaria topant al Parlament. La portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, ha decidit avui col·locar-se en un punt intermedi assegurant que els pares tenen dret a decidir "moltes qüestions" sobre l'educació dels seus fills, però que els nens també "tenen dret a una educació plural en valors democràtics". El vicepresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio Aguado, també ha assenyalat que no tenen intenció de posar-ho en pràctica a les escoles madrilenyes.

De fet, el conseller d’Educació, Enrique Ossorio, del PP, ha dit que de l’1,2 milions d’alumnes de la comunitat només s’ha rebut la queixa d’una família. “A Madrid no existeix aquest problema, no hi ha adoctrinament”, ha defensar. Ara bé, la mesura s’aplica a Múrcia des del setembre amb el beneplàcit del PP.