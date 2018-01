Units per una ‘cremallera’: el grup de WhatsApp per ajudar els trasplantats de cor

La Rosa va tenir un infart als 38 anys. Des d’aquell moment, el seu cor va deixar de funcionar bé i l’única solució que li donaven els metges era un trasplantament. “M’ho vaig prendre molt malament. Em va costar molt d’acceptar. Fins i tot, al principi no volia trasplantar-me. Preferia viure l’any que em quedava tranquil·la”, explica la Rosa.

Tot i el moment difícil que vivia, conèixer persones en la seva mateixa situació la va ajudar molt. “Quan anava a les revisions al Clínic vaig anar coneixent gent que estava com jo”, apunta la Rosa, que afegeix que van quedar un dia per esmorzar i després van fer un grup de WhatsApp. Així va néixer el Club de la Cremallera.

Aquest club és un grup de suport per a les persones que han sigut trasplantades de cor o que encara estan en llista d’espera. Al Club de la Cremallera -que a més de WhatsApp també té pàgina de Facebook i pàgina web- ja són més de 60.

A més de persones trasplantades, al grup també hi ha familiars. La idea neix de la necessitat de compartir la seva experiència amb persones que estan en la seva mateixa situació. “Nosaltres som trasplantats de cor, per tant, tenim una cicatriu semblant a una cremallera, per això ens vam posar aquest nom”, explica. La Rosa assegura que moltes vegades són les mateixes infermeres del Clínic les que informen a nous pacients en llista d’espera de l’existència d’aquest grup de suport. Precisament d’aquesta manera es van conèixer la Rosa i la Montse.

La Montse té 65 anys i va patir un càncer de mama. Va superar-lo gràcies a la quimioteràpia, però aquest tractament li va debilitar el cor. Aleshores els metges li van dir que necessitava un trasplantament i va entrar a la llista d’espera.

La Marató de Donants de Sang va començar el 12 de desembre i acaba avui. Cada any les donacions disminueixen un 25% després de les festes de Nadal. Per aquest motiu, la Marató pretén augmentar les reserves del Banc de Sang i els organitzadors esperen superar les 8.000 donacions.