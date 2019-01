Universitats, centres de recerca, patronals i sindicats sumen forces per fomentar la innovació en l'economia

Catalunya està força ben posicionada en termes d'innovació en relació als altres països del sud d'Europa, però "hi ha marge de millora" en alguns aspectes per afrontar els canvis tecnològics que venen amb garanties. Conscients que els actors que generen coneixement s'han multiplicat en els últims anys, el Govern ha aprovat aquest dimarts el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que vol aglutinar esforços d'universitats, centres de recerca, parcs tecnològics, patronals i sindicats, entre altres actors, per incrementar la innovació en l'economia catalana i facilitar la transferència de coneixement de tots aquests centres a les empreses.

Aquest pacte -substitueix el Pacte Nacional per a la Universitat creat el 2017 i que es va frenar pel 155- buscarà també el consens entre partits, administració, entitats municipalistes, estudiants i altres actors implicats en la generació de coneixement a Catalunya. Tots (unes 70 persones) es reuniran pròximament en un plenari -a finals de gener o principis de febrer-, en una reunió que donarà el tret de sortida a nou mesos de feina per acordar uns indicadors i uns compromisos concrets.

Aquesta feina més específica l'anirà desenvolupant la taula permanent del pacte, formada per unes 30 persones que s'organitzaran en set grups de treball per avaluar set àmbits diferents: la missió i la visió del sistema del coneixement, els recursos humans, els recursos econòmics, el sistema de recerca, el sistema de transferència, la innovació i l'emprenedoria, les infraestructures de suport a la recerca i la interacció amb el territori i les ciutats.

En aquest sentit, el Govern vol que el pacte tingui un fort component territorial, perquè no només Barcelona sigui el pol d'atracció a Catalunya per a les empreses estrangeres. Així, es buscarà que cada zona de Catalunya s'especialitzi en un sector perquè les universitats i la resta d'actors puguin transferir el coneixement a les empreses de manera més directa i, a la vegada, les empreses puguin reclamar treballadors especialitzats en un àmbit o un altre a aquests centres generadors de coneixement.

La idea de fons és aconseguir que el sector productiu català es basi en coneixement. Ara per ara, Catalunya està per sota la mitjana europea, amb 88,5 punts sobre 100 (la UE marca l'índex 100 en innovació). És el segon territori de l'Estat, després del País Basc (amb 91 punts sobre 100) en aquest àmbit. Destaca sobretot en publicacions científiques, exportacions d'alta tecnologia i el percentatge d'universitaris (ronda el 40% de la població jove), però encara té molt marge de millora en la formació al llarg de la vida (la capacitat que els treballadors tenen de posar-se al dia), la despesa pública i privada en recerca i desenvolupament o el nombre de patents. En aquesta línia, el Govern vol impulsar una llei de la ciència per protegir les patents, però també per donar més garanties als contractes dels investigadors.