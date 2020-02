Urkullu justifica els "possibles errors" al·legant que l'ensorrament va ser "impredictible"

El lehendakari Iñigo Urkullu no té encara una idea clara de per què el passat dia 6 es va ensorrar l'abocador de Zaldibar (Biscaia), propietat de l'empresa Abocar Recycling, fet que va deixar sepultats dos treballadors sota mig milió de metres cúbics de terra i runes. Els seus cossos encara no han sigut recuperats. Segons ha explicat a la Diputació Permanent (el Parlament basc està dissolt per la convocatòria electoral del 5 d'abril), la situació que es va crear va ser "extraordinària, inusual i totalment impredictible". Però en aquest marc de tràgiques conseqüències i sense causes conegudes, ha dit sentir molt "els errors" que s'hagin "pogut cometre".

Urkullu, que ha sortit acompanyat de quatre dels seus consellers (Medi Ambient, Treball, Seguretat i Sanitat), ha defensat l'operatiu posat en marxa pel seu govern i ha sortit al pas de les crítiques deixant clar que "en tot moment la prioritat van ser les persones". En tot cas, aquí també, ha deixat oberta la possibilitat d'errors, ja que la situació que es va crear era de "màxima rellevància, urgència i complexitat".

Així, si bé el lehendakari ha admès d'alguna manera errors, en cap cas ha assumit cap responsabilitat per la tragèdia. Aquesta responsabilitat l'ha adjudicada absolutament a l'empresa propietària de l'abocador. A més, ha delimitat que en tota aquesta situació l'executiu ha actuat amb "caràcter subsidiari a l'empresa". En tot cas, "la Justícia decidirà", ha expressat.

El lehendakari, en una fugida cap endavant, ha adoptat una posició gairebé de víctima: "Necessitem unitat, però cap grup de l'oposició se m'ha acostat", s'ha queixat. Tot i que s'ha situat en un to conciliador –lluny del qualificatiu de "carronyaires" utilitzat per algun dirigent del PNB i pel mateix portaveu de l'Executiu, Josu Erkoreka–, en un moment de la seva intervenció ha carregat contra els que "agiten les pors i els desitjos vindicatius per debilitar l'adversari polític" i treure'n rèdit electoral.

Les explicacions d'Urkullu, tal com ha passat durant tota la crisi, no han convençut la majoria dels afectats, ni el conjunt de la societat basca, ni tampoc als grups de l'oposició, que han coincidit en criticar la mala gestió, la falta de empatia del lehendakari amb les famílies per no haver anat de immediatament a Zaldibar després de la tragèdia i l'ocultació d'informació del que ha estat passant. El portaveu de PP, Alfonso Alonso, ho ha resumit perfectament: "Urkullu ha vingut aquí a justificar-se i Arriola [conseller de Medi Ambient] a justificar l'empresa".

Aquest matí els fronts més importants de l'incendi declarat a l'abocador de Zaldibar han quedat finalment extingits, tot i que, segons els tècnics, podrien revifar si es donen una sèrie de condicions atmosfèriques adverses. D'altra banda, encara hi ha zones afectades per restriccions per fer accions a l'aire lliure i la preocupació i les protestes continuen en aquesta zona limítrofa entre Biscaia i Guipúscoa.