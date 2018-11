Les persones amb VIH i els diabètics podran ser policies, bombers i militars

El govern espanyol ha posat fi aquest divendres a l'exclusió de l'ocupació pública de persones que pateixen algunes malalties que fins ara eres considerades incompatibles amb algunes feines públiques. Els portadors de VIH i les persones que siguin diabètiques, celíaques o que tinguin psoriasi podran presentar-se a les oposicions a les quals fins ara no podien presentar-se per motius mèdics, com ara les de policia, guàrdia civil, bomber, militar o funcionari de presons, entre d'altres.

El diagnòstic d'alguna de les quatre malalties, independentment del tipus o el grau, suposava l'exclusió automàtica dels candidats, que veien prohibit l'accés a certes oposicions. El consell de ministres ha aprovat modificar la norma per posar fi a aquesta exclusió.

"El canvi afectarà set milions de persones, que veien frustrades les seves possibilitats d'accedir a l'ocupació pública en circumstàncies que el govern considera discriminatòries", ha subratllat la vicepresidenta de l'executiu espanyol, Carmen Calvo. Acabar amb aquesta discriminació era una vella reivindicació de les associacions d'afectats per aquestes malalties.