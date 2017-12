Vacunes i nous antibiòtics per lluitar contra les infeccions

Les malalties infeccioses són un greu problema de salut pública i causen la mort d’una de cada tres persones al món. Són provocades per bacteris, virus, àcids i fongs, i ens poden afectar a tots al llarg de la nostra vida. A Catalunya, la majoria de casos són lleus, però si empitjoren poden causar la mort. La desinformació de la població i la resistència als antibiòtics agreugen el problema. Si no s’hi posa remei, el 2050 poden morir per malalties infeccioses més persones que per càncer. La Marató de TV3, que se celebra avui, recaptarà diners per a la investigació en la cura de les malalties infeccioses.

Representen un ampli ventall: hi ha infeccions de tipus lleu -grip, gastroenteritis i infeccions urinàries-; algunes de més complicades com la tuberculosi, la meningitis i l’hepatitis; malalties de transmissió sexual -VIH, gonorrea, sífilis, clamídies-, i de més greus, com la sèpsia, que causa a Catalunya més de deu morts al dia. També formen part d’aquest grup les malalties anomenades emergents o del viatger, com el xarampió, la tos ferina i la diftèria, i les importades com la malària, el dengue, el Zika i la malaltia de Chagas. A més, també s’hi poden incloure les malalties infeccioses relacionades amb l’assistència sanitària.

Tots estem exposats a patir infeccions però els col·lectius més vulnerables són els que tenen un sistema immunitari dèbil o alguna malaltia de base: “Els més propensos al contagi són els que ja pateixen malalties cròniques com insuficiència renal, cardíaca i diabetis”, explica el director del servei de malalties infeccioses de l’Hospital de Bellvitge, Jordi Carratalà.

La població creu que malalties com la tuberculosi i la meningitis ja són residuals a Catalunya, però no és així. Només a Catalunya es detecten mil casos de tuberculosi cada any. “Els viatges i el continu moviment de la població han fet que tornin a casa nostra malalties com la tuberculosi”, diu el director del programa de control de malalties infeccioses de l’Hospital de Sant Pau, Joaquín López Contreras.

Resistència als antibiòtics

Els últims anys s’ha detectat un augment de les malalties de transmissió sexual. Els metges ho atribueixen a una disminució en l’ús del preservatiu i a un relaxament generalitzat en salut sexual. Tot i que als hospitals catalans tracten tota mena d’infeccions, les més comunes són les de tipus respiratori -com la pneumònia-, la sèpsia, la meningitis i les infeccions de la pell. A més, un 7% dels malalts de l’hospital es contagien d’infeccions relacionades amb l’assistència sanitària. El principal problema amb què es troben els professionals és que molts bacteris s’han fet resistents als antibiòtics. Els bacteris muten i desenvolupen la seva capacitat de supervivència contra aquests medicaments. Això fa que molts pacients no millorin quan se’ls donen antibiòtics perquè el seu cos s’ha fet resistent. Carratalà explica que aquesta resistència sovint ve donada pel mal ús que es fa d’aquests fàrmacs: “Els antibiòtics els hem de considerar un tresor i els hem de cuidar, no fer-ne un mal ús. La pressió dels antibiòtics fa que els bacteris siguin més intel·ligents i es facin resistents”. Aquesta resistència pot suposar un problema greu. Hi ha casos de pacients resistents a tota mena d’antibiòtics. “D’aquests, un 50%-60% moren perquè no hi ha cap antibiòtic que els pugui curar. El seu cos s’ha fet immune a tots els antibiòtics”, diu López Contreras.

La recerca de noves vacunes i antibiòtics més eficaços contra la resistència bacteriana és la solució. “Necessitem trobar mesures de tractament cap a noves línies de recerca però sobretot hem de sensibilitzar la població en l’ús dels antibiòtics”, assegura Carratalà.

Les vacunes han permès erradicar certes malalties, i per això López Contreras es mostra crític amb els moviments antivacunes: “En necessitem més i millors i que els moviments antivacunes entrin en raó. Estem veient casos de xarampió a Europa i tots n’hauríem d’estar vacunats. Alguns col·lectius fan mala premsa de les vacunes tot i que són la solució”.