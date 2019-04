Arriba a Catalunya la pauta 3+1: vacunes primerenques per protegir els nadons prematurs

El calendari català recomana vacunar els nadons a partir dels dos mesos de vida. La majoria de les famílies vacunen per primera vegada els bebès als dos, als quatre i als sis mesos, quan se'ls administra la vacuna hexavalent, que els protegeix de malalties víriques comunes com ara la tos ferina, el tètanus o l'hepatitis B. Amb els nadons prematurs, que neixen amb un sistema immunològic molt immadur, la tendència s'altera: o bé la mare gestant és vacunada de la tos ferina abans que la criatura arribi al món -sempre que sigui possible anticipar-se al part-, o bé se segueix l'estratègia del niu, que consisteix a vacunar l'entorn familiar més pròxim del nounat per bloquejar la possible transmissió de virus i bacteris.

Una altra opció que fa temps que plana a l'aire és la vacunació primerenca; és a dir, avançar les dosis el més aviat possible. L'Hospital Clínic de Barcelona és el primer centre sanitari català que ha posat en marxa la vacunació dels nadons prematurs en menors de 32 setmanes o que pesen menys de 1.700 grams de pes. L'objectiu, segons José Manuel Rodríguez-Miguélez, metge consultor del Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic-Maternitat, és "optimitzar el calendari i millorar la protecció" dels nounats que neixen abans de les 37 setmanes de gestació. "La fragilitat immunològica els provoca més risc d'emmalaltir i de morir per malalties que poden prevenir-se amb vacunes", ha defensat aquest divendres Rodríguez-Miguélez.

Des que es va posar en marxa aquest nou programa adaptat per als prematurs, ara fa dos mesos, el Clínic ja n'ha vacunat una vintena de nounats. Així, el pla substitueix la pauta del 2+1, que s'aplica a la majoria dels nens i per la qual s'administren dues vacunes hexavalents i una contra el pneumococ en els primers mesos, i deixa la tercera dosi per a quan el nadó és més gran i té un sistema de defensa més fort.

Un 7% dels nadons nascuts a Catalunya són prematurs. En els nadons prematurs que neixen al Clínic, però, se segueix la pauta del 3+1: injecten tres vacunes als dos, als quatre i als sis mesos i, quan fan els 18 mesos, se'ls administra la quarta, que potencia encara més la creació d'anticossos. L'hospital finança la primera dosi, però la resta corre a càrrec de la família. Si als dos mesos el bebè segueix ingressat, Rodríguez-Miguélez recomana incloure la primera dosi contra el rotavirus -que causa diarrea severa i que és una de les principals causes d'ingrés hospitalari entre els més petits.

Vacunar l'entorn més pròxim

Les embarassades han de vacunar-se entre la setmana 27 i 36 de la tos ferina per tal d'immunitzar abans del part. Amb tot, no totes les mares de prematurs van tenir temps de rebre el vaccí durant la gestació. Aquelles que no van vacunar-se durant la gestació, així com les seves parelles, podran vacunar-se al Clínic, per protegir l'entorn més pròxim del nounat. L'estratègia del niu busca evitar que els prematurs s'encomanin dels bacteris transmesos pels seus familiars. En altres paraules: sufocar qualsevol focus víric que pugui posar en perill la salut dels infants, especialment la dels més vulnerables.

Aquest és el cas de l'Iria, que va arribar al món abans de temps ara fa dues setmanes. L'Ana, la mare gestant, va trencar aigües a les 24 setmanes d'embaràs, sense que tingués opció de vacunar-se precoçment de la tos ferina. Amb tot, l'ingrés a l'hospital va permetre ajornar el part dues setmanes més. Tant l'Anna com la Laura, l'altra mare de la petita, s'han vacunat aquest divendres per evitar l'exposició de la nena -que segueix ingressada al Clínic-Maternitat, però que ja ha sortit de la unitat de cures intensives (UCI)- a malalties víriques molt agressives per a la seva feblesa immunològica.

Amb aquest impuls en la protecció, la Laura explica que se sent més segura fent el contacte amb pell, col·locant la nena sobre el seu pit perquè senti la seva presència. "Fins que no et trobes en la situació, els nadons prematurs i les seves condicions són un tabú. Al principi no saps ben bé què has de fer, o com aniran les coses", admet la Laura, de 36 anys. "Tant la meva parella com jo som infermeres i, tot i així, no teníem tanta informació com hauríem volgut. Cal fer públiques les alternatives o les opcions que es tenen en un moment tan delicat", subratlla.

"Els números de vacunació entre el personal sanitari no és tan alt com ens agradaria", ha reconegut José Manuel Rodríguez-Miguélez, metge consultor del Servei de Neonatologia de l'Hospital Clínic-Maternitat. El nou programa advoca per fer campanya per millorar la vacunació contra la grip dels professionals de la salut en contacte amb els infants, així com recordar que la vacuna de la tos ferina s'ha d'administrar cada 10 anys.