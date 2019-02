Vaga de bitllets a Rodalies

Alguns usuaris de les línies R3 i R4 de Rodalies estan protagonitzant avui el que han batejat com a vaga de bitllets, és a dir, pujar als trens sense pagar, per reivindicar millores al servei. Demanen la gestió pública –per part de la Generalitat– del servei, més freqüència de pas, menys temps de trajecte, més seguretat, més capacitat, més manteniment, desdoblament de vies úniques –sobretot al tram Montcada-Vic de la R3– i tarifes justes. El col·lectiu Vaga de Trens és el que ha fet córrer, sobretot a través de les xarxes socials, la convocatòria a no abonar el preu dels bitllets. La protesta es concentra només en el servei de primera hora.

La idea de la protesta va néixer després d e l'accident mortal del passat 8 de febrer a Castellgalí, on van xocar frontalment un tren de la R4 i un de la R12. El matí ha començat amb un fort desplegament policial a l'estació de Manresa, on hi havia convocada una concentració que ja ha quedat desconvocada.

El fort desplegament policial a Manresa no ens espanta. Som aquí pujant als #trensdelavaga i exercint la vaga de bitllets! No volem més accidents!!! Volem millor servei pic.twitter.com/sfiP2mEl3o — Plataforma d’Afectades R4 #TrensDeLaVaga (@afectadesR4) 18 de febrer de 2019

Renfe ha emès un comunicat per recordar que viatjar sense pagar és un "frau a la ciutadania" perquè és la que finança els serveis públics a través dels impostos. La companyia convida els usuaris a fer arribar el seu malestar mitjançant els canals habilitats, com el canal d'atenció als clients. Renfe no disposa, de moment, d'informació de l'abast que està tenint la protesta.