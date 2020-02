Vaga històrica per reclamar canvis en el pol químic de Tarragona

Una vaga insòlita. Així defineixen els sindicats, associacions de veïns i diversos ajuntaments l'aturada que es viurà aquest 19 de febrer a les empreses del pol químic del Camp de Tarragona per reclamar més seguretat per als treballadors i per a la població, després de l'explosió que es va viure el 14 de gener a la planta de producció d'òxid d'etilè Iqoxe, que va deixar tres morts i diversos ferits.

"Pensem que és un dia per treure la ciutadania al carrer i reclamar més transparència, seguretat i coordinació. Els veïns han de sortir per denunciar la deixadesa i la descoordinació, que actualment els preocupa molt", declara Joan Llort, secretari general de la UGT a Tarragona. Llort fa referència a la falta de celeritat de les administracions durant l'accident, en què no van sonar les alarmes de confinament després de la deflagració. Juntament amb Comissions Obreres, els sindicats majoritaris convoquen aquesta vaga, que tindrà la manifestació central a les sis de la tarda davant les oficines de l'Associació Empresarial Química de Tarragona.

Escalfant motors

Entre els participants en aquesta jornada, que unirà els treballadors de les químiques i la ciutadania, hi ha els ajuntaments de Tarragona, Vila-seca, Constantí i la Canonja, així com la Federació d'Associació de Veïns de Tarragona. Durant la reunió que van mantenir ahir els convocants a la seu de la Federació, el seu president, Alfonso López, va declarar que aquest dia ha de quedar gravat en la història de la ciutat: "Encara que vivim de les fàbriques, volem viure sense por i sense perill".

Hi ha veïns amb quadres de depressió i ansietat després de l'explosió a Iqoxe

En aquesta direcció, Àngel Juárez, president de la Fundació Mare Terra Mediterrània, ha destacat que hi ha molts veïns encara amb molta por, fins i tot amb quadres de depressió i ansietat. És per això que reclamar i obtenir seguretat és la millor manera de tranquil·litzar la població que viu a prop de les fàbriques, com el cas dels barris de Bonavista i Torreforta i també dels municipis de la Canonja i Vila-seca.

Sense avenços

Els sindicats CCOO i UGT han sigut molt crítics amb les taules que han convocat les administracions després de la tragèdia, així com amb els representants de les químiques que hi han assistit. "Portem tres reunions i no avancem", diu el sindicalista Joan Llort, que assenyala com a escull principal la falta de presència de les empreses químiques en aquestes trobades. "L'AEQT no és patronal i necessitem la patronal per arribar a acords per solucionar les deficiències que hem estat denunciant", comenta el representant del sector industrial de Comissions Obreres a Catalunya, José Antonio Hernández.

Els representants dels treballadors destaquen que volen aconseguir diverses fites en dos espais. Un en l'àmbit de la seguretat, en què reclamen accions concretes: "No volem bones paraules i intencions". "El 29 d'octubre ja ens havíem reunit amb els departaments d'Empresa, Treball i Interior, i s'havien compromès en millorar els protocols de seguretat a Tarragona, però no es va fer res", diu Hernández. En aquest aspecte, els sindicats reclamen un full de ruta amb un calendari clar per certificar que hi ha avenços.

Precarietat és inseguretat

L'altre objectiu és en el camp laboral, en què els sindicalistes també declaren que s'han fet dues reunions amb el departament de Treball que han sigut infructuoses. Acusen que l'AEQT és una associació que no té força jurídica i que "ha d'haver-hi una representació real dels empresaris amb ganes i compromisos clars". Entre els canvis que exigeixen hi ha l'estabilitat en l'ocupació, revisar les clàusules de subrogació i establir plantilles mínimes estructurals, entre altres punts.

Finalment, els portaveus dels sindicats que van assistir a la primera reunió per preparar la vaga del 19 de febrer han volgut destacar que la precarietat té una vinculació directa amb la seguretat i que som encara molt lluny d'arribar a acords concrets que capgirin la situació.