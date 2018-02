València protegeix la seva horta històrica

Han calgut 17 anys. Aquest és el temps que ha transcorregut des que, la primavera del 2001, el moviment Per l’Horta va recollir 118.000 signatures per reclamar la protecció de l’horta que envolta la ciutat de València fins que les Corts han aprovat una llei que preserva aquest espai emblemàtic. Un veritable pulmó verd de l’àrea metropolitana, que, segons aquesta plataforma, en els últims 50 anys ha perdut el 70% de la seva extensió en favor de noves zones urbanes i polígons industrials.

L’actuació més cridanera de la regulació aprovada dijous passat és la que preveu que les parcel·les agràries que no siguin utilitzades pels seus propietaris passin a ser gestionades pel Consell de l’Horta per, així, facilitar-ne aprofitament. Amb tot, perquè es produeixi aquesta expropiació temporal, caldrà que els cultius siguin qualificats com a “infrautilitzats”, una declaració que només tindrà lloc si als camps hi ha una degradació i una manca de treballs de manteniment de la vegetació, si es considera que posen en perill parcel·les contigües, o si no han registrat cap activitat agrària durant dos anys consecutius. Amb tot, el propietari disposarà d’un any per resoldre aquesta situació i podrà evitar l’expropiació si demostra que el cultiu ha perdut rendibilitat econòmica. Tindrà, a més, 12 mesos extra per cedir la parcel·la a un tercer que ell designi.

La introducció d’aquests nombrosos condicionants dificultarà a la pràctica l’expropiació dels cultius abandonats, però sí que pot estimular-ne l’arrendament, tal com desitgen els partits que han aprovat la llei (PSPV, Compromís i Podem) i que durant les últimes setmanes han mantingut dures negociacions amb els sindicats agraris, que eren especialment contraris a aquesta mesura i que, en conjunt, consideraven la norma “massa intervencionista”.

Una altra de les noves iniciatives és el foment de la reconversió a usos residencials, terciaris o de serveis de les zones industrials annexes als cultius. També es crearà un òrgan de gestió de l’àrea amb la participació de formacions polítiques i organitzacions agràries, i s’impulsarà un pla d’acció territorial que decidirà si es pot crear més sòl industrial.

El sindicat més contrari a la norma, l’Associació Valenciana d’Agricultors, ha qualificat la llei d’“excessivament intervencionista” perquè considera que s’atorga competències en la gestió de les parcel·les que “haurien de correspondre completament als llauradors”.

Més positiva és la valoració de la Unió de Llauradors i Ramaders, que la qualifica com un “bon punt de partida per garantir una activitat agrària professional i rendible”. El seu secretari general, Ramón Mampel, però, ha defensat que per conservar el territori la clau és “garantir que els agricultors puguin guanyar-se la vida”. Un objectiu que, si s’assolís, permetria que, més enllà del paisatge bucòlic que Blasco Ibáñez va retratar en la seva novel·la La barraca, l’horta de València tornés a ser un espai ple de futur també per als llauradors.