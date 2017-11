València vol canviar el paradigma alimentari

València és al capdavant d’un moviment global que, des de les ciutats, crida que una altra alimentació és possible. Un nou paradigma que vol garantir el dret universal al menjar sa i de qualitat a la vegada que contribueix a frenar els efectes del canvi climàtic i lluita contra totes les variants de la malnutrició. En un extrem, la fam, que segons l’últim informe de la FAO ha augmentat i la pateixen ja 815 milions de persones, l’11% de la població mundial; en l’altre, els problemes de sobrepès i obesitat, que afecten 2.000 milions de persones, la majoria, residents urbans. Per lluitar contra la malnutrició es vol reivindicar el paper dels municipis i activar polítiques que ajudin i ensenyin a menjar millor, substituint els aliments ultraprocessats, amb alts continguts en greixos i sucres, per productes frescos, de temporada i de quilòmetre 0, és a dir, cultivats a l’Horta, una franja de gairebé 10.000 hectàrees de terra fèrtil i generosa que envolta la ciutat i atresora un patrimoni cultural mil·lenari.

Centre de la dieta mediterrània

L’ajuntament valencià ja fa un parell d’anys que treballa en aquesta direcció, apostant per promocionar el consum de productes locals i la seva identificació; omplint de vida els mercats municipals, amb iniciatives com el Bonic@ Fest; recuperant institucions històriques com la Tira de Comptar, que permet als llauradors la venda directa del que cultiven; i impulsant mesures que faciliten el relleu generacional al camp. Tots aquests esforços i iniciatives, però, s’han redoblat enguany, amb motiu de la designació de la ciutat, per part de la FAO, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2017.

“Hem fet els deures”, assegura Vicent Domingo, comissionat de València Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible. “En un moment en què molts estats es replantegen la seua relació amb l’alimentació, hem sigut un exemple per al món. I volem seguir sent-ho. Som l’epicentre de la dieta mediterrània i tenim, com a herència ancestral, una boníssima relació amb la terra”, recalca Domingo.

A l’octubre la ciutat va acollir la reunió anual i cimera d’alcaldes del Pacte de Milà sobre Política Alimentària Urbana, el primer protocol internacional en aquesta matèria elaborat a escala municipal. L’acord, nascut a la ciutat italiana el 2015, l’han subscrit ja 159 ciutats, que representen més de 450 milions d’habitants. Durant tres dies, 300 mandataris, experts i delegats de municipis com Toronto, Dakar, Maputo, Barcelona, Seül, Nova Delhi, Sacramento, Tegucigalpa i Copenhaguen, entre d’altres, van intercanviar bones pràctiques i lliçons apreses, des d’experiències d’horts urbans i el cultiu en parcs fins a campanyes de conscienciació sobre la importància d’una dieta sana.

Més enllà de la capitalitat

Però el 2017 s’acaba i, més enllà de la titularitat de capital mundial, València vol seguir sent un referent en alimentació sostenible. Per això, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat que es crearà un Centre Internacional d’Alimentació Sostenible que serà “punt de trobada per a la promoció, sensibilització, informació i recerca sobre aquests temes crucials per a tota la humanitat”. Hi ha també el compromís d’un pla de treball quadriennal per seguir implementant noves polítiques alimentàries, que van des de la producció agrària fins al desenvolupament del comerç de proximitat o la formació de joves i gent gran en nutrició saludable.