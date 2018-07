Valentí Fuster serà l'ambaixador als Estats Units del pla científic de Barcelona

Valentí Fuster serà l'ambaixador als Estats Units del Pla Barcelona Ciència, el pla científic de l'Ajuntament de Barcelona. El cardiòleg s'ha reunit aquest dijous amb l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, en una trobada en la qual han explorat futures línies de col·laboració amb els projectes de la seva fundació. Pisarello ha destacat que Fuster "és un gran científic i humanista". "És un honor comptar amb la seva figura com a ambaixador de luxe de Barcelona als Estats Units", ha afegit. Per la seva banda, Fuster ha rebut amb satisfacció la proposta del consistori: "Soc català i faré el que sigui per Catalunya i per Barcelona".

El doctor Fuster és una personalitat coneguda en el panorama científic mundial. Director del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars Carlos III i de l'Institut Cardiovascular de l'Hospital Mount Sinai, a Nova York, és doctor 'honoris causa' de 34 universitats. Ha publicat més de 900 articles científics en revistes mèdiques d'àmbit internacional i és reconegut per les seves investigacions sobre l'origen de les lesions cardiovasculars, la primera causa de mort als països desenvolupats. Les investigacions de Fuster han contribuït a millorar la prevenció i el tractament dels infarts.

"Volem promoure l'excel·lència i el talent de la ciutat i també difondre el valor de la ciència a les escoles", ha assegurat el primer tinent d'alcalde. Pisarello ha avançat que, per fer-ho, es vincularà el Pla Barcelona Ciència al Pla de Barris, per portar la ciència i l'educació en hàbits saludables a les escoles, un projecte inspirat en un programa que el doctor Fuster fa al barri de Harlem, a Nova York. El doctor Fuster ha assegurat que els seus motors sempre han sigut la ciència, la salut i l'educació: "Tots tres es troben en aquest gran programa de la ciutat de Barcelona, així que la meva col·laboració serà completa per donar a conèixer Barcelona al món a través dels seus projectes científics i socials".