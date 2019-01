Valeri, guanyador del primer premi: "La meva dona és ara a la feina netejant un hotel"

En Cosmin Rotariu té quinze anys i ha sortit de casa amb una samarreta de màniga curta. De l'emoció, no ha tingut temps d'abrigar-se. Li han tocat 200.000 euros, que compartirà amb la seva família, després de comprar el número 37.142 de la Loteria del Nen amb els 20 euros que havien guanyat de la de Nadal. "No ho sé!" i "Molt content!" són les seves respostes a les preguntes bàsiques de què farà amb els diners i com se sent.

El seu pare, el Valeri, explica que fa 13 anys que va arribar a Barcelona i que fins tres anys després no va poder portar els fills i la dona. Ella no ha vingut a celebrar-ho perquè aquest matí està treballant netejant un hotel. La resta del lloguer del pis que tenen on viuen just davant de l'administració número 271, on ha tocat íntegrament el primer premi, el paguen gràcies al seu sou d'electricista. "Caldrà imaginació, perquè veiem que molts, quan els toca la loteria, es tornen bojos", diu el Valeri, amb xancletes i mitjons, tot just baixar de casa.

"El més important es que estiguem sans", diu, i explica que el primer que faran és anar a visitar la seva mare, àvia del Cosmin, i potser portar-la a Barcelona o pagar-li un millor tractament mèdic per a les cataractes, ara que tot just l'han operat a Botosani, des d'on va agafar el primer autocar de 6 hores fins a l'aeroport de Bucarest per buscar una vida millor a Catalunya. En aquests moments recorda la marca de la mà del seu germà a la finestra de l'autocar després d'acomiadar-se.

La Mercè, que treballa venent barrets en una mítica botiga, se'n va ràpid i diu que un viatge a Nova York serà la seva primera despesa amb el premi. "Sempre hem comprat aquí, els meus pares de tota la vida, i és el primer any que no ho fem –lamenta, a l'altra cara de la moneda, la Cristina, nascuda al barri–. Però ens queda l'alegria de la família!", es consola, i desitja un bon dia de Reis a un periodista que intenta eixugar el cava dels guanyadors que ha tacat el seu portàtil.