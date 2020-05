La Vall d'Hebron realitza amb èxit el primer trasplantament a una adolescent que ha superat el covid-19

"La pacient ha tingut dies millors i pitjors però ha hagut de superar tantes dificultats al llarg dels anys que ha aconseguit forjar una personalitat i una resiliència admirables", assegura Joan Balcells, cap de l'UCI pediàtrica de la Vall d'Hebron. Aquesta pacient és una adolescent que va néixer amb una cardiopatia congènita i que al llarg de la seva jove vida ja havia hagut de patir quatre cirurgies majors de cor. És la primera persona que ha estat sotmesa a un trasplantament després de superar el covid-19.

Es va decidir incloure-la a la llista de trasplantaments pocs dies abans que esclatés la pandèmia perquè el seu estat es va agreujar. "En presentar diverses complicacions, entre les quals hipertensió pulmonar greu, es va decidir que la millor opció mèdica era fer-li un trasplantament de cor", detalla Ferran Gran, cardiòleg pediàtric i coordinador mèdic de trasplantament cardíac pediàtric del centre hospitalari. La pandèmia, però, va entrar a la casa d'aquesta adolescent quan ja estava a la llista a l'espera d'un donant. Durant la consulta preoperatòria en què s'havien de signar els documents de consentiment per fer el trasplantament de cor, va detectar-se que patia el covid-19, i es va decidir ajornar el trasplantament. La pacient va estar ingressada durant dotze dies a l'hospital amb una pneumònia. "Va fer un quadre greu per covid-19", diu Soler. Era una persona de risc i el seu estat preocupava força als metges, però va evolucionar molt millor del que s'esperaven: "Tant ella com la seva família porten molts anys arrossegant aquesta malaltia i és admirable l'enteresa amb què ho han afrontat tot sempre", assegura Balcells.

Operada un mes després d'haver patit el covid-19

Quan va tornar a casa, després de superar el covid-19, la seva mare va trucar a l'hospital perquè la noia no es trobava bé. Van anar a la Vall d'Hebron i, cinc hores després de travessar les portes de l'hospital, va patir una aturada cardíaca a causa d'una arítmia. Immediatament la van ingressar a l'UCI pediàtrica. Dues setmanes més tard es va fer el trasplantament. "Vam tenir la sort que hi havia un donant, i el cor va arribar al centre hospitalari amb avió", explica Balcells. L'operació es va fer tan sols un mes després que l'adolescent patís la pneumònia i quan ja feia 21 dies que no tenia símptomes. A més, se li van practicar dos tests PCR, que van donar negatius. Era, però, una intervenció amb moltes incògnites: era el primer trasplantament que es feia a una pacient que havia tingut el coronavirus. "Hi ha molt desconeixement encara sobre aquest virus, moltes preguntes sense resposta, però hem demostrat que els pacients que han superat el covid-19 poden sotmetre's a trasplantaments i això és una gran notícia", diu Balcells. No sempre és així. En altres pacients que han tingut altres malalties víriques el risc d'aquest tipus d'intervencions és molt alt.

El trasplantament es va fer a l'abril i l'evolució de la pacient és favorable. La pandèmia ha fet canviar, però, alguns dels procediments que normalment es fan servir en els trasplantaments. Abans de l'aparició del covid-19, els equips de trasplantament anaven a l'hospital del donant a fer l'extracció i la recollida de l'òrgan. Ara, per seguretat, se n'encarreguen els professionals de l'hospital del donant. A més, es fa una enquesta epidemiològica per esbrinar si el donant o algú de la seva família ha patit el covid-19 21 dies abans de la donació i es fa una prova PCR 24 hores abans de l'extracció.