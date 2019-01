Valls acusa Colau d'aplanar el terreny per a l'"assalt independentista" a Barcelona

"No soc el salvador de Barcelona. Són els barcelonins els que han de salvar Barcelona". El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha presentat aquest dilluns la segona del seguit de cartes que vol adreçar als barcelonins per explicar-los el seu projecte. En la d'avui, els ha cridat a protagonitzar una "rebel·lió cívica" per "salvar" la ciutat del populisme que diu que encarna Ada Colau i de l'independentisme. És a dir, a votar-lo a ell. Però a diferència del que va passar amb el primer text, que va voler llegir al bell mig del Raval i va acabar amb un 'escrache' veïnal, Valls ha presentat la segona carta en un espai tancat, el centre cultural Albareda del Poble-sec. L'ex primer ministre francès ha defensat que no ha pres la decisió per por a haver de tornar a marxar protegit per la policia, sinó per una qüestió d'alternança dels espais: "No s'ha de tenir mai por dels 'escraches' i la violència. Sempre s'hi ha de plantar cara".

El missatge clau de la carta que ha llegit avui Valls era el de fer una crida als barcelonins per oposar-se a la imposició del "pensament únic" en referència al missatge independentista. Valls, que ha sigut molt crític amb la gestió d'Ada Colau, ha acusat l'alcaldessa d'estar aplanant el terreny per permetre "l'assalt independentista" a la ciutat, de ser-ne "còmplice". També li ha retret que aquests dies el seu equip l'hagi assenyalat a ell com a responsable de la percepció creixent d'inseguretat entre els barcelonins, que va quedar reflectida en l'últim baròmetre municipal. Colau, de fet, va fer una crida en la seva conferència anual davant la premsa a no utilitzar el debat de la seguretat amb objectius electoralistes. Segons Valls, l'alcaldessa és "incapaç" de defensar l'autoritat de l'Ajuntament i està "subordinada" al projecte que representen candidats com Ernest Maragall (ERC) o Joaquim Forn (JXCat) i posa com a exemple la paralització que va viure la ciutat el 21 de desembre, quan es va celebrar el consell de ministres a la Llotja de Mar.

Com fa de manera habitual en els seus actes públics, l'alcaldable ha alternat el català i el castellà en la seva intervenció i ha insistit que la seva candidatura és l'alternativa al populisme" dels comuns i als independentistes, que, segons ell, veuen la cursa electoral de Barcelona com una "palanca", com una peça més per culminar el seu projecte. "Barcelona no els importa", ha sentenciat. El que està en joc el 26 de maig és, segons Valls, escollir si es vol una Barcelona que sigui una gran capital europea, que és la que ell diu defensar, o la "capital d'una república imaginària", una ciutat "proviniciana".

Valls, després de dies de polèmica pel pacte de Cs –formació que li dona suport a Barcelona- amb Vox a Ansalusia, ha assegurat que el que seria un "pacte de la vergonya" seria el de qualsevol força barcelonina amb Colau o amb els independentistes. Ho ha fet en clara al·lusió al PSC. "No em puc imaginar un tripartit o una aliança de qualsevol tipus del PSC amb els independentistes", ha resumit.

Entre el públic que ha acompanyat avui l'alcaldable hi havia regidors de Cs com Koldo Blanco i Paco Sierra, que són dels dels que tenen números d'acabar ocupant un lloc a la llista de la nova plataforma. Valls, però, de moment no ha donat cap pista de qui l'acompanyarà en el seu projecte i s'ha limitat a dir que el número dos serà per a una dona que conegui bé la ciutat.