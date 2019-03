La polèmica sobre els creuers entra en campanya

La idea de no tenir turisme creuerista que ha defensat la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en una entrevista a l'ARA s'ha colat avui en el debat preelectoral. Tant des del PDECat, com des del PSC i Ciutadans han remarcat la importància de l'impacte del sector en l'economia de la ciutat. La número tres de les llistes del PDECat a la capital catalana, ha qualificat de "desafortunades" les declaracions de Pin, mentre que l'ex primer ministre Francès Manuel Valls, les ha definit com una "irresponsabilitat".

La regidora comparava durant la seva entrevista a l'ARA el turisme creuerista amb un "turisme de plaga de llagostes". "Devoren l'espai públic i se'n van", explicava Pin, que assegurava que no n'hi ha prou amb redistribuir l'arribada de creuers a la ciutat sinó "aconseguir que no n'hi hagi".

L'ex primer ministre francès Manuel Valls ha sigut el primer a reaccionar i en un tuit ha definit com una "irresponsabilitat molt frívola" la manera de veure els creuers de Pin.

La regidora @galapita menyspreant un sector que té un impacte de 1000 milions d’euros l’any a #Barcelona.

Aquest és el model d’ @AdaColau: enfonsar el turisme i la ciutat. Una irresponsabilitat molt frívola que #Barcelona no es pot permetre. https://t.co/ScgvIItUL1 — Manuel Valls (@manuelvalls) 18 de març de 2019

Segons Valls, la regidora menysté un sector que té "un impacte de 1.000 milions d'euros l'any" a la ciutat i el model que defensa l'equip de Colau "enfonsa el turisme i la ciutat". També l'actual cap de files de Cs a l'Ajuntament ha reaccionat a les declaracions de Pin i ha assegurat que la regidora "desacredita" la ciutat.

El PDECat ha considerat "absolutament desafortunades" les declaracions de Pin. "La ciutat ha d'estar en disposició de gestionar i d'ordenar allò que és tan important per l'activitat econòmica com el turisme", ha assegurat la número tres de la candidatura del partit per la ciutat, Neus Munté.

🎞️ @neusmunte: Les declaracions de Gala Pin, regidora de BCN en Comú, dient que "Bcn no vol turisme de creuers", ens semblen absolutament desafortunades. La ciutat ha d'estar en disposició de gestionar i d'ordenar allò que és tan important per l'activitat econòmica com el turisme. pic.twitter.com/FqOseSK8OG — Partit Demòcrata BCN (@PDeCATBCN) 18 de març de 2019

A través de Twitter, l'alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni, aprofitava les declaracions de Pin per parlar del "fracàs" del model turístic de l'equip de govern de Colau, en general. Segons Collboni, l'actual executiu municipal ha convertit el turisme "en un problema, enlloc de gestionar-lo i governar-lo". L'alcaldable considera que cal un turisme "de qualitat i sostenible, que respecti el destí considerant que també és font de riquesa per a molts treballadors i treballadores" de la ciutat.

El fracàs d’aquest govern ha estat convertir el turisme en un problema en lloc de gestionar-lo i governar-lo. Cal un turisme de qualitat, sostenible, que respecti el destí considerant que també és font de riquesa per a molts treballadors/es de Barcelona https://t.co/YCoRoKbNw5 — Jaume Collboni (@jaumecollboni) 18 de març de 2019

Per contra, entitats com l' Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS) han definit les paraules de la regidora de Ciutat Vella d'"interessants", però consideren que són "contradictòries" amb l'obra de govern de Barcelona en Comú.