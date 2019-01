Valls: "Hi ha molta gent en el sector independentista que vol que s'apliqui el 155"

L'ex primer ministre francès i aspirant a alcalde de Barcelona, Manuel Valls, ha defensat aquest dilluns que hi ha "molta gent a Catalunya que vol que s'apliqui de nou l'article 155", i ha remarcat que això es dona, sobretot, en el sector independentista perquè facilitaria el discurs victimista: "Seria tan fàcil poder dir altre cop que som víctimes de l'espanyolisme". Valls ha fet aquestes declaracions quan li han preguntat sobre les paraules de Pablo Casado (PP) defensant un 155 immediat i sense límit de temps a Catalunya, les quals ha dit que no comparteix. Però ha avisat que l'independentisme està actuant amb "irresponsabilitat" amb decisions com la possibilitat que Joaquim Forn encapçali una llista electoral a Barcelona, cosa que ha definit com una "provocació" per als barcelonins i la justícia. Per tot plegat l'aspirant a alcalde ha dit que si l'independentisme continua per aquest camí hi haurà un moment que "a la resta d'Espanya hi haurà una voluntat molt potent d'aplicar mesures amb Catalunya".

L'alcaldable ha dit que és "crític" amb el que està fent Pedro Sánchez a Catalunya. "No dona la fermesa necessària respecte a Catalunya", ha dit, i ha demanat més presència de l'Estat: "No s’ha de tornar enrere pel que fa a les autonomies, però sí que cal més presència de l'Estat". Valls ha posat com a exemple el moment que el Parlament va votar en contra de la Constitució per antidemocràtica.

"Jo no acceptaria els vots de Vox"

Valls també s'ha referit a la seva entesa amb Cs al consistori, que continua tot i el pacte de la formació taronja amb Vox a Andalusia. En aquest sentit ha assegurat que ell mai no acceptaria els vots de Vox per arribar a l'alcaldia perquè el seu "ADN personal" és de "lluita contra el populisme de dreta i d'esquerra", però ha assegurat que la situació a Andalusia era "molt complicada" i que si el PSOE s'hagués abstingut hi hauria hagut un altre pacte possible. "Els andalusos van voler un canvi. El pacte entre el PSOE, Cs i el PP era l'altra solució possible", ha sentenciat.

Valls també ha carregat c ontra l'actual alcaldessa, Ada Colau, a qui ha acusat de "populista", i ha dit que a les eleccions municipals s'ha de triar entre tres models: el de Colau, el de l'independentisme –que ha assegurat que "farà fracassar Barcelona– i el seu. Encara no ha detallat qui l'acompanyarà a la llista i s'ha limitat a reiterar que el segon lloc l'ocuparà una dona de Nou Barris i que el president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, no formarà part del projecte.