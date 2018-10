Valls no se’n surt amb el tres de nou sense folre

Hi ha reptes difícils d’assolir: a inicis del segle XX eren molts els que pensaven que seria impossible escalar l’Everest, els dos metres i trenta centímetres semblaven una quimera quan parlàvem de salt d’alçada fins que Fosbury va posar de moda un nou estil i Carl Lewis va revolucionar la prova reina de l’atletisme en baixar dels deu segons en els cent metres llisos. Però, per més que els límits de la natura cada cop estiguin més a prop, encara hi ha qui lluita per arrodonir una marató per sota de les dues hores, per fer un salt de nou metres de llargada o per descarregar el tres de nou sense folre.

Després que les dues colles castelleres de la ciutat de Valls hagin demostrat enguany un nivell espectacular, sobretot en el segon tram del curs, la diada de Santa Úrsula ha esdevingut aquest cap de setmana una cursa per assolir abans que ningú el castell inèdit més desitjat. Amb un bagatge de sis intents fallits i un de desmuntat, el tres de nou sense folre esdevenia un dels reptes més temptadors.

La plaça del Blat va vibrar amb els quatres de nou sense folre que vermells i rosats van descarregar en el primer torn i amb el dos de vuit que la Colla Joves Xiquets de Valls va arribar a coronar en la ronda central, però si al circ romà semblava difícil indultar un gladiador, a Valls els aficionats mai no s’han conformat amb la repetició del que ja han vist durant la resta de la temporada.

Castell total

Joves i Vella van excel·lir en el domini del castell total, el quatre de nou, però l’espectacle no va començar fins que els rosats van plantar cara al dos de nou amb folre, la torre sense manilles. Només els Castellers de Vilafranca han coronat aquesta construcció en tota la història i els vallencs volien reblar l’any de l’assalt al poder fent seva aquesta nova carta. El dos va alçar-se nerviós i el folre no va poder aturar un moviment que el va condemnar a la caiguda instants abans de l’aleta. La Vella va provar el tres de deu emmanillat per salvar la ronda, però el va haver de desmuntar prematurament.

Les dues colles van jugar-s’ho tot en el tercer torn i van demostrar que el tres net encara guarda molts secrets. Els de la camisa vermella van decidir col·locar cinc persones al forat que formen els tres baixos del castell i alçar la construcció de forma pausada. Els rosats van optar per la pinya habitual, amb tres agulles a l’interior, i per un ritme més àgil durant l’execució. Uns i altres van quedar-se a les portes de l’aleta: la Joves va desmuntar quan els dosos remuntaven el pis de sisens i va patir la caiguda mentre l’intentaven desfer, i la Vella va arribar a col·locar-hi el dos obert però també va acabar fent llenya.

A Barcelona els Castellers de Sants van fallar en el que podria ser l’últim intent de l’any per repetir el dos de nou emmanillat, però el cap de setmana ha sigut molt profitós per a les formacions més humils. Els Castellers d’Esparreguera van descarregar dissabte per primer cop el dos de set, els Minyons de Santa Cristina van apuntar-se el primer pilar de cinc del seu historial, els Castellers de Sant Andreu i Pallejà van estrenar el quatre de sis amb l’agulla i els Xiquets de Torredembarra van fer l’aleta a la seva primera construcció de sis pisos.