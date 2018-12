Valls es ven contra Colau i l’independentisme

Dues grans V que s’il·luminaven de blau i de vermell recordant els colors de la bandera francesa. Són els elements que van acompanyar ahir l’ex primer ministre francès Manuel Valls a l’acte de presentació de la seva campanya electoral per Barcelona. La V, “de Valls i de victòria”, com va emfasitzar, serà el seu element identitari. L’alcaldable, que va aprofitar la conferència al Palau de Congressos de Catalunya per carregar contra el “populisme” del govern de Colau i contra el “nacionalisme radical”, va estar acompanyat per la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que, acabada d’arribar del Parlament, va apel·lar al “seny” per donar suport a Valls. No hi va haver, però, fotografia conjunta.

Abans que el candidat agafés la paraula, també van verbalitzar que el votaran Eva Parera, consellera d’Unió al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, i Joaquim Coll, historiador i exvicepresident de Societat Civil Catalana, cosa que Valls va presentar com el símbol de la pluralitat de la seva plataforma. I entre el públic també hi havia una delegació de Lliures i regidors de Cs al consistori, com ara la mateixa cap de files, Carina Mejías. De moment, però, el candidat no ha concretat com es traduirà l’entesa electoral amb Cs -ahir no hi havia cap logotip del partit- ni qui formarà part del seu equip.

Tot i que en una entrevista a l’ARA Valls no va saber dir quant val el bitllet de metro, les primeres propostes que ahir va desgranar el candidat van ser sobre el transport públic. Va dir que es pot estudiar la gratuïtat per als joves i, fins i tot, per al conjunt dels residents a la ciutat. També va posar èmfasi, de nou, en la necessitat de millorar la seguretat a la ciutat i de gestionar bé el turisme i deixar de veure’l com un problema. I va carregar contra les promeses incomplertes de l’alcaldessa en matèria d’habitatge, contra la falta d’il·luminació nadalenca i contra la manera com s’han fet els carrils bici a la zona alta, però també -presumint dels tours que ha fet aquests dies- en alguns punts de Nous Barris.

Valls, que va fer el discurs mig en català i mig en castellà, es va presentar com el “canvi que Barcelona necessita”, perquè, diu, la ciutat està enviant senyals d’alarma, i aquí hi va sumar els “populismes”, en referència al govern de Colau, i “extremismes”, en referència als partits independentistes. Segons l’alcaldable, els comuns han posat la ciutat al servei de causes que no l’han beneficiat. “La nostra és una campanya que ha de contribuir a redreçar el rumb de Barcelona”, va defensar abans de fer una crida, entre aplaudiments, a superar la “fantasia” de convertir Barcelona en capital d’una “república imaginària”.

Línies vermelles

L’alcaldable va recordar que un grup de veïns el van increpar durant l’acte que va fer la setmana passada al Raval i va criticar tant les paraules de Colau per referir-se a aquell escrache com la “desqualifiació” que, diu, està fent el president Torra de la policia. “Estan passant coses en aquest país que són inacceptables en una democràcia”, va defensar, i va instar tots aquells que demanen “línies vermelles” a Andalusia a ser, també, “molt clars” a Catalunya i a no posar-se al costat de qui no respecta els altres. També va demanar que el 21-D, el dia que el consell de ministres s’ha de celebrar a Barcelona, no es permeti cap atac a les institucions o a les llibertats.