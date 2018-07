Sanitat retira del mercat diversos fàrmacs per a la hipertensió que porten valsartan

El ministeri de Sanitat ha ordenat la retirada de més d'un centenar de medicaments que contenen el principi actiu valsartan, receptats per controlar la hipertensió, però adverteix els usuaris que no deixin el seu tractament sense que el seu metge els hi substitueixi per un altre. Segons han informat fonts de Sanitat a l'agència Efe, "és molt important" que els afectats no interrompin els tractaments sense informar el seu metge". A Catalunya, es calcula que hi ha 60.000 persones que prenen valsartan però no totes estan afectades per aquesta retirada, segons el departament de Salut.

La retirada respon al fet que s'ha detectat una impuresa que podria produir càncer en alguns medicaments que contenen valsartan, segons han informat les autoritats sanitàries, que han pres la decisió aplicant el principi de precaució. L'avís l'ha fet l'Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC) de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Salut recomana que les persones que pensin que poden estar afectades truquin al 061 o vagin a la seva farmàcia de referència amb el número de lot del medicament que s'estan prenent. Els professionals els informaran dels passos que han de seguir en cada cas.

Els medicaments afectats, tots en forma de comprimits, han sigut distribuïts per les farmacèutiques i laboratoris Kern Pharma, Alter, Cinfa, Normon, Pensa Pharma, Sandoz, Almus, Aurovitas Spain, Combix, Ranbaxy, Stada, Qualigen, Ratiopharm, Tarbis, Tecnimede Espanya i Tedec-Meiji Farma. I afecten els lots fabricats a la Xina, segons explica a la seva web l'Agència Espanyola de Medicaments (AEMPS).

L'alerta, que es deu a un defecte de qualitat, ha tingut lloc en múltiples països europeus i de la resta del món. En el cas d'Espanya, afecta diverses presentacions de medicaments fabricats per Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co que inclouen aquest principi actiu.

L'Agència Espanyola de Medicaments informa que, després de rebre la corresponent investigació, s'ha procedit a ordenar la retirada dels medicaments afectats.

La impuresa "probablement carcinogènica" s'ha generat com a conseqüència d'un canvi en el procés de fabricació de valsartan autoritzat per l'EDQM (sigles en anglès d'European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare), la direcció europea de la qualitat dels medicaments del Consell d'Europa.

Valsartan és un principi actiu que s'utilitza per tractar la hipertensió arterial i que està disponible només o en combinació amb altres principis actius.

I mentre les autoritats europees de medicaments treballen amb Zhejiang Huahai per resoldre aquesta situació "tan ràpid com sigui possible" i avaluen els seus riscos, han decidit ordenar la retirada dels medicaments que continguin valsartan, explica l'AEMPS.