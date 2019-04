El Vaticà investiga un sacerdot espanyol de l'Opus Dei per abusos

La Congregació de la Doctrina de la Fe de la Santa Seu investiga el sacerdot espanyol de l'Opus Dei Manuel Cociña després que es presentés una denúncia contra ell per abusos el 2018. Ho ha confirmat l'Opus Dei a Efe, després que 'eldiario.es' publiqués que el sacerdot hauria abusat de diversos estudiants d'un col·legi major de Sevilla després de confessar-los.

Fonts de l'Opus Dei han indicat aquest dimecres que l'agost de l'any passat la prelatura va rebre una denúncia d'abús sexual contra Cociña d'un jove que era major d'edat quan es van cometre els presumptes abusos –a Sevilla durant el curs 2002-2003– i que no tenen constància que hi hagi hagut altres casos o menors involucrats en aquestes pràctiques delictives.

Poc després de conèixer la denúncia, la prelatura va ordenar al setembre una "investigació preliminar" i a l'octubre, com a "mesura cautelar", va restringir l'activitat pastoral del sacerdot, a qui va prohibir tractar amb menors de 30 anys.

Així mateix, l'Opus Dei ha sostingut que aquest expedient es va remetre a la Congregació de la Doctrina de la Fe de la Santa Seu, "on està en fase d'estudi". "Volem manifestar la nostra proximitat i el nostre suport al denunciant, així com el més complet rebuig a qualsevol abús i la total col·laboració per ajudar a curar les ferides", ha conclòs l'Opus Dei.