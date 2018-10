El govern espanyol comunica al Vaticà la modificació del Codi Penal perquè els delictes d'abusos no prescriguin

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i el secretari d'Estat del Vaticà, Pietro Parolin, s'han reunit aquest dilluns per tractar, entre altres temes, l'escàndol dels abusos sexuals a Espanya. En la trobada, de més de dues hores, el govern espanyol ha informat la Santa Seu de la seva intenció de modificar el Codi Penal per aconseguir que aquests delictes no prescriguin.

L'ampliació del termini per a la prescripció dels casos d'abusos sexuals fa molt temps que està a debat. A Espanya la legislació vigent assenyala que els abusos sexuals lleus a menors prescriuen entre els 5 i 10 anys després de la majoria d'edat de la víctima. Les agressions sexuals més greus caduquen penalment entre els 10 i 15 anys a partir que la víctima fa els 18 anys. És a dir, que en els pitjors casos l'agressor queda lliure de responsabilitat penal quan la seva víctima ha complert 33 anys i no ha presentat cap denúncia per l'abús que va patir durant la infància. Això és substancial perquè, segons estudis d'associacions com Save the Children, la majoria de víctimes acostumen a fer públic el que els va passar al voltant dels 35 anys.

Podem ha presentat aquest mes una proposició de llei per modificar la normativa i per ampliar el termini de prescripció dels delictes d'agressió i abús sexual contra menors d'edat. Ara l'executiu espanyol va més enllà i té la intenció d'eliminar la prescripció d'aquests delictes.

L'Església, en aquest sentit, ha traslladat també al govern espanyol la seva preocupació perquè es faci justícia amb les víctimes d'abusos i per prevenir aquests fets en el futur.