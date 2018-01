El Vedruna va informar Ensenyament dels suposats abusos quan el mestre ja era a presó

L'escola Vedruna del barri de Gràcia va informar Ensenyament dels suposats abusos sexuals al mes de desembre, quan el mestre en qüestió ja estava en presó preventiva. El Vedruna tenia constància de les denúncies des del 2015, van obrir una investigació interna i el 2016 van comprovar que el mestre tenia l'expedient d'antecedents penal net. No obstant això, no en van informar ni les famílies ni la Generalitat.

Els propietaris del centre concertat, Fundació Verduna, es van dirigir al Consorci per primera vegada el passat mes de desembre per comunicar que ja no tenien relació laboral amb el sospitós, que no tenia antecedents penals. Va ser la primera vegada que el Consorci va tenir notícies de les sospites de l'individu, ja que ni el 2015 ni el 2016 se'ls havia comunicat res, segons informen fonts del departament d'Ensenyament a l'Agència Catalana de Notícies.

Arran d'alguns casos de professors denunciats per abusos, l'exconsellera Meritxell Ruiz va demanar a la fiscalia que es poguessin dictar mesures cautelars contra els docents investigats. La consellera recordava que el departament, sense una sentència ferma, només els pot apartar temporalment, però no suspendre'ls de sou i feina o canviar-los de destí si tenen plaça fixa com a funcionaris.

El Síndic obrirà una investigació

Arran de les notícies sobre el cas, el Síndic ha obert una actuació d'ofici sobre la detenció del mestre d'informàtica i cultura religiosa a l'escola Vedruna de Gràcia, acusat de presumpta pederàstia. La institució obrirà una investigació i demanarà informació a les administracions implicades perquè considera important valorar si s'han aplicat els protocols vigents d'actuació en casos d'abusos sexuals o maltractaments a infants i adolescents. A més, vol saber com ha funcionat la coordinació entre els diferents serveis i institucions i insisteix que cal assegurar que s'ha seguit el protocol de maltractaments i avaluar-ne l'aplicació.