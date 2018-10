"Veiem bocins de cotxes dins del mar"

Fa hores que els socorristes de s'Illot vigilen prismàtics en mà. Els policies no paren de buscar a la platja. Molta gent va veure com el torrent s'emportava aquest dimarts els vehicles dins la mar, alguns asseguren que tenien els llums encesos. De moment, només hi ha confirmades tres víctimes del temporal en aquesta localitat de Llevant, però no es descarta que n'hi pugui haver més.

"Veiem bocins de cotxes dins la mar. No els podem veure sencers perquè estan enfonsats, però segur que n'hi ha", explica un dels socorristes. Emilio Berja, resident a s'Illot, va sortir al carrer cap a les onze de la nit. "Baixava una quantitat d'aigua impressionant, i molts turistes volien treure els seus cotxes de la vora del torrent", recorda. De cop, "va arribar una gran quantitat d'aigua i es va emportar, com a mínim, cinc cotxes", afegeix.

"Dos tenien els llums encesos i crec que podia haver-hi gent", assegura l'Emilio, que encara es pregunta "com ha pogut resistir el pont" aquesta torrentada. "He estat tota la nit sense dormir, perquè l'àvia de la meva dona té un forn on ha entrat aigua. Per sort, viu en un pis alt i l'aigua no ha entrat a casa seva", afegeix.

El turista alemany Rainer Bresser va sortir del seu hotel, alarmat per la quantitat d'aigua que queia. "Estava molt espantat, i vaig quedar impactat en veure un cotxe que anava cap a la mar amb els llums d'emergència posats. Espero de debò que no hi hagués ningú a dins", confia. Rainer també va veure "animals, mobles i neveres de gelats arrossegats per la força de l'aigua". "Mai a la vida havia tingut una experiència així", assegura.