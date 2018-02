Veïns de Cornellà es manifesten davant la discoteca que s’ha promocionat amb cartells sexistes

Una trentena de persones, convocades pel col·lectiu Agitació Feminista KNY de Cornellà de Llobregat, s’han manifestat aquesta matinada durant una hora davant de la discoteca Phant de la ciutat. Protestaven per l’ús de cartells masclistes i per missatges que feien referència a la manada, el sobrenom que utilitzaven els cinc acusats de violar en grup una noia als Sanfermines del 2016. La protesta, controlada per agents dels Mossos d’Esquadra, s’ha fet sense incidents i sense cap retret entre els manifestants, els clients i els empleats del local.

“Tot i que els responsables de la discoteca s’han disculpat i que l’Ajuntament els podria denunciar creiem que aquest tipus d’oci nocturn ajuda a normalitzar les agressions sexuals”, deia Nuria Martínez, membre del col·lectiu Agitació Feminista KNY. Els manifestants afirmen que “no ens sentim segures en llocs com aquests perquè no hi ha protocols d’actuació ni protecció”, asseguren que per accedir a les discoteques “hi ha un codi de vestimenta que discrimina segons si compleixes o no la norma estàndar” icritiquen que la dona sigui utilitzada com a mercaderia “perquè moltes vegades s’ofereix entrada gratuïta” fins a determinades hores “i per tant la dona té un paper de consum igual que, per exemple, l’alcohol”, indicava Martínez.

Pau, responsable de la discoteca Phant, el nou nom de la Sala Okey o abans Tijuana, considera que el missatge “s’ha mal interpretat i s’ha tret de context” ja que les frases de la discòrdia, “Queden pocs dies perquè t’uneixis a la manada” o “La Paula també us espera dissabte a la inauguració. Benvinguts a la manada”, fan referència “al nostre símbol que és l’elefant”. En Pau però és conscient que “hi ha moltes paraules que no es poden dir per això ho vam treure de seguit”, assegura que “som els primers en criticar el masclisme i la violència de gènere” i que no obliguen a les dones a entrar a la discoteca amb poca roba, “cada dona decideix que es posa i no som ningú per jutjar com van vestides”, diu.

Els clients, que anaven arribant a comptagotes es mostraven aliens a la polèmica. La majoria se sorprenien de la presència dels manifestants que no paraven de cridar consignes com: “Volem un oci nocturn lliure de masclismes”, “Nosaltres sí som manada”, “No som un producte de mercaderia” o “Visca la lluita feminista”. Durant l’hora que ha durat la concentració, entre la mitjanit i la 1 de la matinada, no hi ha hagut cap mena d’incident ni cap paraula malsonant entre els d’un i l’altra costat. “Nosaltres veiem bé aquesta manifestació perquè tothom té dret a expressar-se”, deia el responsable de la discoteca tot assenyalant un gran llaç lila posat a l’entrada de l’establiment.

Malgrat que l’Ajuntament de Cornellà de seguit s’ha posicionat en contra de la campanya, el col·lectiu Agitació Feminista KNY considera que les polítiques d’igualtat de gènere en l’àmbit de l’oci nocturn “són insuficients” i reclamen “espais d’oci on sentir-nos segures”.