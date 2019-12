Veïns d’Horta surten al carrer per reivindicar la superilla

“Ara hi ha tants cotxes a la vorera que ja no pots ni caminar tranquil”, denuncia el Pau. A ell li agradaria que les voreres estiguessin lliures i, posats a demanar, que no hi haguessin tants cotxes dins la superilla que funciona des de l’estiu al seu barri, a Horta. D'aquesta manera, podria “anar amb el patinet o jugar a pilota” al carrer. Tant ell, amb 10 anys, com els seus pares han sortit aquest dissabte a manifestar-se per reivindicar que la superilla sigui realment un espai pacificat. “Amb els canvis que ha fet l'Ajuntament estem gairebé pitjor ara que abans, perquè ara no tenim voreres i continuen passant cotxes”, lamenta la Sandra, la mare del Pau, que aprofita per deixar-ho ben clar: “Nosaltres, amb tants cotxes, no el deixem sortir al carrer amb el monopatí”.

L’Ajuntament de Barcelona ha aplicat des de l’estiu alguns canvis al centre d’Horta per crear una superilla: els carrers afectats s'han fet nous i són ara de plataforma única (voreres i calçada a la mateixa alçada) i s’obliga els vehicles a circular a 10 km/h, però tots els vehicles hi poden seguir passant i, segons denuncien els veïns, encara és un lloc de pas per als conductors que volen arribar fins a la ronda de Dalt, tot i que l'itinerari més recomanable segueix sent el carrer Tajo. Els altres carrers afectats són el d'Horta, Feliu i Codina i Chapí. Un altre dels canvis que ha fet l'Ajuntament ha sigut instal·lar una pantalla que avisa els conductors si estan complint o no amb el límit de velocitat. En una mitja hora d'aquest matí de dissabte, només el trenet de Nadal i l’autobús 185 han complert la norma. Comprovar constantment la falta de compliment de la velocitat màxima permesa encara encén més els veïns.

En total, un centenar de veïns d’Horta han fet cas a la crida de #PicnicSuperilla, que, a l’estil de Tsunami Democràtic, havia convocat els veïns en una cantonada per després donar-los noves instruccions. L’objectiu era una marxa lenta de vianants amb cartells en què es podia llegir: “Si pites, parem”. La intenció era aturar-se en sec cada cop que un conductor fes sonar el clàxon. Els agents de la Guàrdia Urbana, però, han frustrat la seva estratègia tallant directament el trànsit a qualsevol vehicle. Mentre els veïns es manifestaven, Luis Montero, sabater del barri, s’ho mirava des de l’aparador. “Tenen tota la raó. Els repartidors han de treballar, però estacionen on volen i és un perill. Ahir mateix, un va estacionar aquí davant i ocupava tota la vorera”, lamenta. “Hi ha d’haver espai per a tots, però aquí la prioritat és dels vianants”, recorda.

La majoria dels manifestants són de mitjana edat i gent jove. “Suposo que ara que tenim nens veiem el perill que representen els cotxes”, reflexiona Joan Font, de 43 anys. Entre ells també hi havia l’escriptor Màrius Serra, veí del barri. “És que han fet una cosa massa equidistant i no s’han atrevit a tancar la superilla al trànsit. El que està clar és que si t’omples la boca dient que fas una superilla has de fer una superilla”, diu. Durant la marxa lenta, que ha transcorregut pel carrer Fulton, una de les artèries de la superilla d’Horta, els veïns anaven cridant: “On és la superilla, la superilla on és”.

Al Garatge Horta, que també fa de benzinera, al mig de la plaça Eivissa, no ho veuen igual. "Poden dir el que vulguin, però s'ha notat molt i ara hi ha menys cotxes", explica el propietari, Josep Puigbo. La seva família va obrir aquest establiment l'any 1953, però lamenta que ara ja no és tan rendible. "Anem fent, però molt justet", assegura.

Els veïns demanen la instal·lació d'una pilona una mica més enllà d'aquest establiment per permetre el pas dels clients i dels veïns però impedir la connexió amb el carrer Campoamor, que enllaça amb la ronda. També demanen una alternativa a l'autobús 185, limitar l'ús privat de l'espai públic i deixar ben clar als conductors a través de cartells que estan entrant en una superilla. Fonts de l'Ajuntament van assegurar ahir que "s'està treballant conjuntament amb els veïns" per introduir millores, que podrien passar "per canvis de sentit en alguns carrers de l'entorn".