Veïns de Nou Barris denuncien assetjament de la ultradreta a una mesquita

Diverses entitats del districte de Nou Barris de Barcelona han denunciat la situació de desprotecció de la comunitat islàmica del barri de Prosperitat, així com l'assetjament i intimidacions que pateixen per part de grups de la ultradreta des que es va obrir una mesquita al carrer Japó, a tocar de via Júlia.

El vicepresident de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Albert Recio, ha explicat en roda de premsa que "s'està vivint una situació intolerable i molt greu pel continu assetjament d'un grup reduït de veïns de la ultradreta".

La representant de la Xarxa 9 Barris Acull, Lourdes Ponce, ha explicat a EFE que els fets es remunten a quatre anys enrere, quan la comunitat islàmica del barri, "a la qual coneixem des de fa molts anys", es va posar en contacte amb les entitats per acompanyar-los en el procés d'obrir el centre de culte. En el mes de gener de l'any passat la comunitat va aconseguir el contracte per obrir la mesquita al carrer Japó, "pel que van voler presentar-se a la comunitat de veïns en una reunió per començar una bona relació", ha relatat. "Des de la primera reunió, aquests ja van demostrar el seu rebuig absolut i ja ens van advertir que no ho permetrien", ha remarcat Ponce.

Dos mesos més tard van començar les primeres cassolades, "que fins a dia d'avui se segueixen produint cada dia a les nou del vespre", mitjançant l'ús de bombos, xiulets i botzines. Les entitats, però, han assegurat a l'ACN que dels més de 1.000 veïns del carrer Japó, actualment només una dotzena es manifesta contra la mesquita, amb el suport d'ultradretans vinguts de fora.

Ponce ha denunciat que els membres de la comunitat reben insults i agressions quan surten de resar per part de membres d'ultradreta. Les protestes es van intensificar després dels atemptats del 17 d'agost. Els principals problemes es donen els vespres de divendres, dissabte i diumenge, quan més ultradretans de fora del barri es concentren en un bar proper a la mesquita, beuen alcohol i increpen els musulmans que passen per allà, segons denuncien les entitats.

La representant del Casal de Joves del Barri, Raquel Satorre, ha explicat que molts veïns que dissabte es van concentrar per defensar la mesquita, van patir agressions per part de membres de "Democràcia Nacional i de la ultradreta".

La Fiscalia de Delictes d'Odi de Barcelona va portat al jutjat una denúncia per un presumpte delicte de coaccions i d'incitació a l'odi i a la discriminació contra set membres de Democracia Nacional per boicotejar, des del mes de març de l'any passat fins ara, la mesquita amb el llançament de pintura vermella, obstruint els panys del local amb silicona o la col·locació d'embotits de porc a la porta, entre d'altres. A banda, haurien enganxat diversos adhesius amb missatges com 'Mesquita no', 'Aquesta és la nostra terra i la defensarem', 'Espanya cristiana, no musulmana', 'Terroristes' i 'Avui com ahir Espanya no es rendeix', entre molts altres.

Segons la fiscalia, el grup aprofitava les concentracions veïnals contra la mesquita per "manipular políticament i exaltar" els seus participants amb el "ferm propòsit" d'incrementar la freqüència i intensitat de les protestes i "generar sentiments de rebuig, odi i hostilitat generalitzades contra els musulmans en general". També es pretenia "acoquinar" la comunitat musulmana perquè no obrís el centre de culte, de manera que s'hagués impedit als membres de la comunitat "el lliure i legítim exercici de dret constitucional de llibertat religiosa".

D'altra banda, el ministeri públic també apunta a la branca juvenil de Democracia Nacional per difondre "de firma massiva i indiscriminada" continguts de rebuig contra els musulmans a través de perfils oberts a tothom de les xarxes socials com Facebook, Twitter i aplicacions com IVOOX. Tot plegat, conclou la fiscalia, amb l'objectiu de "despertar entre la població sentiments d'odi, hostilitat i discriminació" contra la comunitat musulmana.

Així mateix, la fiscalia sol·licita que els membres de Democràcia Nacional declarin com a investigats i que els representants de la Comunitat Islàmica de Nous Barris que van presentar la denúncia, ho facin com a testimonis, juntament amb el president de l'Associació de Veïns de la Prosperitat.

Un dels membres de la comunitat islàmica, Mohammad Ahchach, ha lamentat que no hi ha dia que no tinguin algun altercat i ha demanat "a qui tingui el poder" que dibuixin una línia vermella i apliquin les normes, "per la seguretat de la nostra comunitat i la dels veïns i perquè puguem exercir el nostre dret".

Recio ha exigit als cossos de seguretat una ordre d'allunyament per als "feixistes" del carrer Japó, així com un treball continu de protecció i vigilància de la zona. "Volem evitar que això acabi malament, pel que vam demanar una actuació ja", ha sol·licitat. En definitiva, han demanat més implicació policial, política i judicial, com ara decretar ordres cautelars d'allunyament, com en els casos de violència de gènere, i treballar en favor de la convivència de tot el veïnat.

El rector de la parròquia de Santa Engràcia, Pere Carulla, ha remarcat la necessitat de defensar els drets d'aquesta comunitat: "Si nosaltres reclamem el dret de la llibertat, ells també tenen dret a poder gaudir-ne". Les entitats també han evidenciat que les administracions no fan prou per frenar "aquesta campanya de por" i han denunciat l'"actitud passiva" que manté la policia front als insults i la intimidació, en "deixar-los lliures dos carrers més avall".

Els Mossos d'Esquadra han identificat 41 persones relacionades amb la ultradreta.