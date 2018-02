Veïns del Poblenou busquen la complicitat de l’oposició

La plataforma d’afectats per la superilla del Poblenou manté la seva aferrissada oposició al sistema de bucles que expulsa el trànsit d’aquesta zona de la ciutat. Ara té dos fronts oberts per continuar presentant batalla. D’una banda, establir contactes amb plataformes opositores d’altres barris on està anunciat que s’hi faran superilles amb l’objectiu de vertebrar un moviment conjunt contrari a aquestes estructures. I, de l’altra, conversar amb els grups polítics de l’oposició per intentar acordar compromisos electorals concrets, ja amb la mirada posada en el 2019 -i en la possibilitat d’un canvi de govern-, per intentar revertir algunes restriccions de trànsit aplicades al Poblenou.

Ja s’han organitzat plataformes opositores en zones on s’estudien superilles com Horta i els barris del Camp d’en Grassot, a Gràcia, i l’Esquerra de l’Eixample, on es preveu una superilla a l’entorn de l’Espai Germanetes i el Parc Joan Miró. De moment, només la d’Horta s’ha inclòs en el pack de les que es volen dur a terme en la primera fase. Segons el responsable de model urbà de Barcelona, Ton Salvadó, la decisió de quines s’impulsaven primer -Poblenou, Sant Antoni, les Corts, Horta i Hostafrancs- s’ha pres intentant no concentrar-les totes en una mateixa zona. Salvadó defensa que el seu equip ha tingut molt en compte les aportacions de la plataforma opositora del Poblenou a l’hora d’acabar de perfilar el model.

“Som els conillets d’Índies”, lamenta Jordi Campins, de la plataforma d’afectats per la superilla del Poblenou, que defensa que la mobilització dels veïns de la zona ha servit per evitar que s’apliqui el mateix model en altres punts de la ciutat. “La superilla que es fa a Sant Antoni té molta més lògica que la que es va dibuixar aquí, que era impostada. El dibuix que s’aplica aquí és inviable i, per això, no s’està estenent”, assegura. La plataforma continua demanant al govern de Colau la retirada d’aquesta superilla.

Per a l’equip de govern municipal, però, ja no hi ha marxa enrere i el model de superilles ha vingut per quedar-se per reduir els nivells de contaminació i millorar la qualitat de vida als barris. Això sí, l’estratègia es vol fer abordant al detall amb els veïns i comerciants de les zones afectades com ha de ser cadascuna de les macroestructures. Sense imposar bucles, ni estructures rígides. A Sant Antoni, la proposta que ara es desplega té consens veïnal, tot i els recels de la possible afectació en els preus del lloguer a la zona i l’expulsió de veïns.