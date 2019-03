Veïns i treballadors del CAP Raval Nord amenacen amb accions legals a poques hores del ple clau

A poques hores del moment clau per al futur del CAP Raval Nord, la plataforma que defensa la urgència de revocar la cessió que es va fer de la Capella de la Misericòrdia al Macba i construir aquí el nou ambulatori –com avala el CatSalut– eleva el to de la mobilització. Veïns i professionals sanitaris porten una setmana ocupant l'espai de la discòrdia i avisen que, en funció del que decideixi demà el ple, faran que la protesta inclogui accions legals. La plataforma, de fet, ha assenyalat directament el departament de Treball. "Som molt conscients dels resultats que podria tenir un informe", han avisat, després de deixar clares les deficiències des del punt de vista de la seguretat, tant per a treballadors com per a usuaris, que té l'edifici actual. I han posat en el mateix sac, assenyalant-los com a "còmplices" dels possibles incidents que hi hagi a l'ambulatori, tots els partits que demà no votin a favor de revocar la cessió al Macba. En la comissió que, aquest mes, va fer el primer posicionament sobre el tema, només Barcelona en Comú i la CUP van votar a favor de fer el canvi necessari per construir el CAP a la Capella.

Avui, més enllà d'amenaçar amb accions legals, els veïns també han alertat que, ara que s'acosta la campanya, els partits que demà votin 'no' a la revocació "no podran anar al Raval com si res". I els professionals sanitaris també han anunciat que les protestes que ja es van fer ahir als ambulatoris aniran a més si no hi ha una resposta positiva al problema del CAP Raval Nord. A l'hora d'exemplificar per què l'actual edifici no compleix les garanties per donar un servei digne i segur apunten fets com que el carro de parades no entri en algunes consultes o que a la sala d'extraccions no hi hagi parets que separin els diferents llocs de treball.

La polèmica continua, ara mateix, amb les discussions als despatxos dels partits que demà s'hauran de pronunciar al ple i la plataforma avisa que no acceptarà mitges tintes com a solució i que si el que s'acorda és només una declaració d'intencions mantindran l'ocupació de la Capella fins que es verifiqui l'entesa. "Que no sigui un altre gran acord sense data", han advertit en la roda de premsa que han fet aquest matí, com a pas previ a la manifestació d'aquest vespre i a les accions de pressió que faran demà mateix al ple. Una suma de diferents plataformes veïnals del Raval ha llegit un manifest abans del que era pròpiament la roda de premsa, en què han remarcat el gran "consens" que hi ha al Raval sobre la urgència de fer el nou CAP a la Capella. "No insulteu més la nostra intel·ligència", han demanat als polítics, i han exigit al Macba que "desisteixi" i que accepti que és més urgent per als veïns del barri disposar d'un CAP en condicions. "Mai no hem vist un consens tan gran al Raval com fins ara", han avisat.

La Plataforma, al seu torn, ha demanat als partits que votin amb "responsabilitat" i ha tornat a criticar el paper d'ERC i especialment de la regidora Gemma Sendra, a qui atribueixen el canvi de parer dels republicans, que inicialment s'havien obert a votar a favor d'anul·lar la cessió al Macba. Avui han criticat que no hagi visitat les instal·lacions de l'ambulatori i que s'hagi acostat a la Capella per demanar asseure's a parlar de solucions a menys de tres dies de la votació. Els republicans, de moment, asseguren que continuen explorant totes les vies per arribar demà al ple amb una solució positiva per a l'ambulatori. I, de moment, ningú no concreta quina podria ser la via per desencallar el conflicte.

El pàrquing en estudi

Les quatre opcions que estudiava el grup de treball per fer possible l'ampliació del Macba en una altra ubicació s'han descartat per qüestions tècniques i ara s'ha obert una altra via d'estudi que seria utilitzar tot l'àmbit del pàrquing –i no només mig, com es proposava fins ara– per fer viable l'ampliació del museu, segons recull l'informe que ha fet la comissió tècnica del grup de treball. Segons el consistori, l'opció del pàrquing –que estaria connectat amb el museu– implicaria o una indemnització d'uns 3,5 milions d'euros a l'empresa concessionària, Saba-Bamsa, o allargar les concessions dels 26 pàrquings que té, que és la via que es veu amb bons ulls. Els tècnics municipals han calculat que caldria un allargament de concessió de tres mesos i mig, que podria ser més en funció de la negociació.

De moment, l'equip de govern manté el punt de la revocació a l'ordre del dia del ple de demà i les negociacions continuen, a contrarellotge, amb els grups que poden tenir la clau de la votació, com ERC, PSC i el PDECat. "Hem fet la feina per resoldre els dubtes tècnics de les ubicacions plantejades per al museu", remarca la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, en referència al possible creixement al pàrquing. El govern municipal està obert a afegir condicionants al text que es vota demà per garantir que el Macba també tindrà una ubicació alternativa. La que queda sobre la taula és la del pàrquing. La decisió s'acabarà prenent a l'últim minut.