Veïns i ecologistes demanen una reducció dràstica del trànsit permanent a les ciutats

Els carrers de les ciutats catalanes han canviat radicalment l'aspecte amb les mesures de confinament dels últims dos mesos. Entitats ecologistes i veïnals reivindiquen que el descens del trànsit ha suposat beneficis com la caiguda dràstica de la contaminació i del soroll, així com la recuperació dels carrers per part dels vianants i mitjans de transport sostenibles com la bicicleta. Reclamen no perdre aquests guanys amb el desconfinament de les setmanes vinents i garantir que la represa de l'activitat es faci amb "una reducció dràstica" del trànsit respecte al punt de partida previ a la pandèmia.

La campanya que han engegat aquest dimecres desenes d'entitats, amb el lema "Confinem els cotxes, recuperem la ciutat", reivindica aprofitar el moment per construir una ciutat que no sigui "la del fum, soroll i accidents", sinó on el vianant pugui fer seus els carrers. Les mesures per ampliar carrils per a la bici i pacificar carrers que s'han engegat a llocs com Barcelona, Vic o Girona són el camí, defensen els impulsors de la campanya, tot i que demanen també a aquestes ciutats ser més ambicioses. A Barcelona, per exemple, denuncien que les mesures de moment s'han concentrat en "pocs carrers i sobretot a la zona centre o de l'Eixample".

651x366 La rambla d'Aragó, a Lleida, buida de gent i cotxes, el primer dia de confinament decretat / SANTI IGLESIAS La rambla d'Aragó, a Lleida, buida de gent i cotxes, el primer dia de confinament decretat / SANTI IGLESIAS

Recorden que frenar el trànsit a molts carrers també pot tenir efectes beneficiosos davant la crisi del covid-19. "Cada cop més estudis evidencien més mortalitat a les zones més contaminades", adverteixen les entitats, que també subratllen que guanyar espai per a les persones a la via pública afavoreix poder garantir un desconfinament guardant les distàncies de seguretat que demanen les autoritats sanitàries.